Liga Águila - Fecha 12: el camino a los ocho

Ya se ha superado la mitad de la Liga Águila II - 2015, con algunas sorpresas como las buenas actuaciones de Alianza Petrolera y Cortuluá, que se encuentran en la parte alta y algunos equipos que no han podido consolidarse, el caso del actual campeón del fútbol colombiano el Deportivo Cali, quien salió del grupo de clasificados y Millonarios que se encuentra lejos de dicho grupo.

Los partidos más destacados para esta fecha son:

Águilas Doradas - Junior

El presente del Junior es bueno. El equipo de Barranquilla logró derrotar a Millonarios en El Campin, algo que no conseguía hace 11 años, y con esa victoria ocupa el sexto lugar y espera seguir cosechando triunfos de visitante.

El tiburón contará con el regreso de Gustavo Cuellar que se encontraba con la Selección Colombia.

Por el otro lado, las Águilas también jugaron en Bogotá la fecha pasado cuando enfrentaron al Tolima, en este encuentro sacaron un empate, que los ubica en la casilla 13 con 12 unidades.

Alianza Petrolera - Once Caldas

El líder del Fútbol Profesional Colombiano, Alianza Petrolera, quiere llegar a la clasificación anticipada y ante su afición el sábado cuando enfrente a Once Caldas.

Los dirigidos por Oscar Upegui, han realizado una campaña destacable, en la fecha pasada derrotaron al Cúcuta de visitantes y sorprenden en la liga por sus buenas actuaciones.

El blanco blanco, que por cábala juega ahora de negro, viene de golear al Huila en su estadio. De la mano de Johan Arango que quiere retomar su nivel el Once busca mantenerse entre los clasificados y tendrá una prueba difícil al medirse al líder Alianza.

Deportes Tolima - Nacional

Con un horario poco usual para la primera división del fútbol colombiano, el Tolima buscará el lunes entrar a los ocho. Actualmente los dirigidos por Alberto Gamero se encuentran en la mitad de la tabla en el puesto 10 con 14 puntos. Los tolimenses, que juegan en Bogotá, vienen de empatar ante Águilas.

El presente de Nacional es destacable pues viene de derrotar al Cali en el Atanasio Girardot y se encuentra segundos, saben que los tres puntos ante Tolima son una oportunidad única para acercarse al liderato y la clasificación.

El partido se disputará en el Estadio El Campin.

Fecha 12:

Sábado:

Independiente Santa Fe vs Patriotas

Águilas Doradas vs Atlético Junior

Uniautónoma vs Cortuluá

Independiente Medellín vs Cúcuta Deportivo

Domingo:

La Equidad vs Jaguares

Alianza Petrolera vs Once Caldas

Deportivo Cali vs Deportivo Pasto

Envigado vs Atlético Huila

Boyacá Chicó vs Millonarios

Lunes:

Deportes Tolima vs Atlético Nacional