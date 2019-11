Listos los cuartos de Final de la Liga Águila II

Los ocho equipos clasificados para los cuartos de final son: Atlético Nacional, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima, Independiente Medellín, Once Caldas, Alianza Petrolera, Deportivo Cali e Independiente Santa Fe. Quedando los cuartos de final de la siguiente manera: Atlético Nacional vs. Deportivo Cali, Alianza Petrolera vs. Independiente Medellín, Santa Fe vs. Junior de Barranquilla y Once Caldas vs. Deportes Tolima, dichos encuentros se jugarán entre el 28-29 de noviembre la ida y el 5-6 de diciembre la vuelta.

A continuación, les mostraremos un análisis de los ocho equipos que disputarán el título de fin de año en la Liga Águila 2015-II:

Atlético Nacional

Es el equipo más sólido de la Liga Águila II, no solo por su primer lugar en la tabla de posiciones, sino también porque su cuerpo técnico encabezado por Reinaldo Rueda y Bernardo Redín, plantean los compromisos de manera inteligente. El ‘verde’ se caracteriza por tener un juego de paciencia y mucha colectividad en el terreno de juego, un ejemplo de lo anterior, es el compromiso que ganó ante Millonarios, donde nunca renunció a su idea de juego que fue buscar el gol con la posesión del esférico, aunque en este caso, hizo la idea del anterior cuerpo técnico, apeló a los constantes cambios de frente y diagonales. Los principales jugadores del onceno ‘verdolaga’ son: Macnelly Torres, Yimmi Chará, Jefferson Duque, Marlos Moreno y Alexis Henríquez; Duque es el goleador del torneo con 14 goles en 19 partidos jugados.

Deportivo Cali

Los dirigidos por Fernando ‘El pecoso’ Castro llegan a revalidar el título del primer semestre. Aunque por momentos se ha visto otra versión del campeón, se sabe que en las instancias finales, Castro es capaz de concentrar y preparar al equipo para estos compromisos. La mayoría de su plantilla juvenil es arropada por su arquero Ernesto Hernández, el defensa central, Cristian Nasuti y su capitán Andrés Pérez. Además de lo anterior, cuentan con una idea de juego que ya lleva más de seis meses en práctica, algo que sin duda puede llegar a pesar en los partidos que dispute. Un plus adicional con el que cuenta el Cali, es el temperamento y la manera en la que dirige desde la raya su técnico Fernando Castro, pues en ocasiones se ha visto que de tanto empuje y coraje desde la raya, los jugadores han respondido ante circunstancias adversas, como el partido ante el Deportivo Independiente Medellín, el cual lo perdía 0-2 y terminó rematándolo 3-2.

Alianza Petrolera

Sin duda es el equipo que prometió mucho al principio de la temporada, pues la manera en la que disputó las primeras fechas alcanzó a ilusionar a más de un hincha con un probable primer lugar que tuvo y dejó ir a lo largo del semestre. Su adiestrador Oscar Upegui, se ha encargado de hacer un equipo compacto en el terreno de juego, que sabe reducir espacios y darle buen trato al balón. El principal eje de juego con el que cuenta Alianza es Rafael Carrascal, porque en los pies de él siempre empiezan las jugadas de ataque a defensa. El volante nacido en Sincelejo, también colabora en marca y haciendo relevos defensivos a sus compañeros, todo lo anterior muestra la entrega que tiene por la camiseta ‘petrolera’. A la hora de definir las jugadas, Martín Arzuaga siempre estuvo presente en los momentos decisivos, como en el partido ante Chicó, en el que el atacante costeño hizo el único gol del compromiso.

Independiente Medellín

‘El poderoso’ de la montaña se clasificó en la cuarta ubicación con 35 puntos en la tabla de posiciones. La idea que quiso plasmar fue clara al principio del semestre, pero con el paso del tiempo se fue diluyendo y el equipo perdió lo mejor que tuvo cuando comenzó la temporada, la defensa. Daniel Torres, Hernán Echalar, Crisitan Marrugo y Juan Fernando Caicedo, se encargaron de llevar al plantel en los compromisos que jugó durante toda la temporada. Torres, es el que siempre lleva los ritmos de su equipo, el liderazgo en el medio campo es su principal virtud, y por momentos colabora en marca. Echalar y Marrugo son los encargados de crear las ideas en los partidos, pues las sociedades que hacen siempre ayudan a desequilibrar las defensas rivales. Caicedo fue goleador en el Huila, ese mismo calificativo, le ha costado demostrarlo cuando ha sido titular, pero goleador es goleador y puede aparecer en los cuartos de final.

Junior de Barranquilla

Vladimir Hernández es el principal jugador con el que cuenta Alexis Mendoza. La escuadra barranquillera ha sido un ejemplo de lo que es un electrocardiograma, a lo largo del certamen ha jugado partidos vistosos e inolvidables como lo hizo ante Independiente Medellín, pero desafortunadamente ha desentonado en otros compromisos como en aquella goleada 4-0 de local ante Atlético Nacional. Los principales gestores de juego son: Vladimir Hernández, Gustavo Cuéllar, Alexis Viera y Roberto Ovelar. En la mayoría de compromisos, ‘el tiburón’ apeló a darle la pelota a los que sabían, Hernández y Cuéllar, quienes se encargaron de crear ideas ofensivas para el equipo, Ovelar y Pérez intentaron siempre mostrarse para definir las oportunidades. Llegan en la cresta del rendimiento luego de quedarse con la Copa Águila al derrotar al que curiosamente va a ser su rival en los cuartos de final, Independiente Santa Fe.

Independiente Santa Fe

Si hay que definir un equipo que por momentos no tenga una idea clara para jugar, ese es Independiente Santa Fe. A lo largo de 20 fechas que se disputaron en la Liga Águila II, su técnico Gerardo Pelusso, intentó idear una manera de jugar, esa fue apelando al contragolpe con Luis Quiñones y Wilson Morelo, siempre contando con pelotas largas para la velocidad de ambos delanteros. Pero con el paso del tiempo, lo que quiso el DT uruguayo, se fue esfumando en los compromisos que disputó. A lo anterior, hay que sumarle que una vez más quedó en evidencia, que cuando Ómar Pérez, el encargado de crear las ideas, no está disponible, el equipo luce confuso y no sabe cómo afrontar los partidos que tiene. El cuerpo técnico tiene una misión difícil durante los cuartos de final, intentar encontrar en la plantilla un jugador que pueda suplir la función que hacía Quiñones, pues el jugador caleño despedido por reincidir en la indisciplina.

Once Caldas

Entre Patricio Pérez y Johan Arango se han echado el equipo al hombro, ambos jugadores son los encargados de contagiar a sus compañeros durante los compromisos que disputan. Algo que vale la pena resaltar, es el orden que le ha impuesto su DT, Javier Torrente, pues en dos compromisos que quizás fueron los mejores, se le recuerda al ‘blanco blanco’ haciendo un planteamiento ordenado tácticamente, en la victoria de visita 2-1 ante Atlético Nacional y en la misma condición 4-1 ante Deportivo Cali. Torrente, clasificó al equipo en el quinto lugar, tras ganar nueve partidos, empatar siete y perder cuatro; convirtió 25 goles y le hicieron 14, para un total de +11. Cuando Pérez y Arango aparecen, el equipo juega y propone partidos buenos, como los que se mencionaron anteriormente.

Deportes Tolima

‘El sonero’, Alberto Gamero, se ha encargado de hacer un plantel tácticamente rico, pues se la jugó por la experiencia en el medio campo, comandada por Avimiled Rivas y Mateus Uribe, dos jugadores encargados de recuperar el esférico en la primera zona de volantes. El ‘vinotinto y oro’ basa su juego en los pies de su volante ‘10’ Jhonatan Estrada, el ex Millonarios, es el jugador diferente con el que cuenta Gamero, Estrada tiene la misión de suministrar balones a Marco Pérez y Andrés Ibargüen, quienes son los encargados de concretar las opciones en los pórticos rivales, especialmente Ibargüen, que es el goleador del equipo con seis goles en 19 partidos.