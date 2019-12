Miguel Ángel Guerrero: "Medellín no nos comunicó nada sobre la negociación con Boca"

Frank Fabra está a una firma de ser nuevo jugador del Boca. El jugador viajará esta noche hacia suelo gaucho para finiquitar su contrato con el actual campeón del fútbol argentino. Miguel Ángel 'El niche' Guerrero, representante del lateral de 23 años, habló para el programa Kick Off de Win Sports para referirse al tema.

"Medellín y Boca encontraron un acuerdo para la negociación de Frank Fabra. Boca mandó una oferta y hasta el día de ayer el jugador no estaba conforme con la propuesta. Hoy en horas de la mañana, la empresa con la que yo trabajo que está en Suiza en este momento, está hablando con la gente de Boca y ellos están dispuestos a mejorar el contrato y lo más probable es que esta noche estemos viajando a Argentina".

Una 'polémica' se desató en medio de este fichaje. Se hablaba de que Boca Juniors le estaba sonsacando el jugador al Medellín y que en el Poderoso había un gran enojo por ello, a lo que el ex jugador de 48 años respondió: "Fabra quiere jugar en el exterior y respetamos esa decisión" sabíamos nada, Medellín no nos comunicó a nosotros la negociación que se estaba llevando a cabo, nosotros no sabíamos nada, nos dimos cuenta porque el propio jugador nos lo manifestó, es más en este momento no sabemos que tipo de negociación hizo Medellín con Boca, nosotros vamos a ir Argentina y ahí nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando".

Seguido afirmó: "Aquí en Colombia se actúa así. Nosotros somos representantes de Daniel Giraldo, jugador que llegó al Deportivo Cali. Yo me lo llevé a jugar a Portugal cuando el Cali lo habia echado de aquí. Lo llevé a Portugal, jugó, ahora el Cali se los trajo y el presidente Álvaro Martínez sabiendo que yo soy el representante del jugador, no me llamó para arreglar con el jugador, y ahora el caso ya está ante la FIFA, porque aquí se actúa de esa manera".

Con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia de la Nación Argentina, los habitantes pueden tener libre cambio de divisa, por lo cual, los equipos pueden manejar grandes cifras para sus fichajes.

"La diferencia no era mucho, pero ahora lo que más cuenta es que el jugador esté contento con lo que va a ganar, para que el jugador vaya tranquilo, tenga la cabeza puesta en lo que va a hacer y en su trabajo, entonces nosotros le manifestamos al jugador lo que Boca ofreció en ese momento y el jugador no quedó contento; ya hablamos con la gente de Boca y dijeron estar dispuestos a mejorar su contrato, y lo más probable es que esta noche esté viajando a Argentina", afirmó Guerrero cuando se le preguntó por las pretensiones salariales de Fabra.

Para finalizar, el ex América y Junior de Barranquilla afirmó: "Nosotros no sabemos nada de la negociación que hizo Medellín con Boca, de todas manera aquí lo que cuenta es el bienestar del jugador, y el jugador quiere jugar en el exterior, y nosotros respetamos la decisión del jugador y lo apoyamos. Yo como ex futbolista que soy lo apoyo, y vamos a ir con él para tratar de llegar a un acuerdo para que el jugador esté contento, pueda jugar en Boca y en el exterior".