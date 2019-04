Sambueza: fichaje rentable

El argentino Fabián Héctor Sambueza, llegó al Deportivo Cali siendo una verdadera incógnita. Su rendimiento en Temperley, si bien para el equipo de provincia en el torneo argentino era un excelente rendimiento, esto no era garantía para la exigente hinchada verdiblanca.

El argentino Sambueza por liga ha jugado 11 partidos, todos ellos, como titular. Ha disputado 926 minutos en cancha. Ha logrado convertir seis anotaciones y ha repartido 6 asistencias de gol. El buen pie del argentino sale a relucir en materias de números con el 78% de precisión en los pases.

En compensación a su costo, los pocos dólares pagados por el préstamo del habilidoso volante resulta ser una suma irrisoria para el rendimiento del gaucho hasta el momento en el cuadro azucarero.

Finalizado el encuentro con Millonarios, Sambueza atendió a la prensa y entregó sus declaraciones sobre los que fue la igualdad ante los azules. "Fue un partido bueno nuestro en el segundo tiempo, en el primero no pudimos agarrar la pelota, no me sentí cómodo, pero fue un partido bueno nuestro", indicó el jugador.

En cuanto a su rendimiento en cancha, el mediocampista apuntó: "Gracias a Dios hoy me toco convertir, pero, no me sentí bien y no me sentí cómodo, en lo personal se notó porque no podía asistir bien a los delanteros".

Valoró la mejoría del equipo en defensa y ataque, el chino recalcó: "Hoy si bien cometimos un error y nos costó un gol, después el equipo jugo bien y estuvo fuerte defensivamente. Gracias a Dios pudimos empatar y tuvimos la chance de dar vuelta al partido".

De cara a lo que se viene en la temporada, Fabián precisó: "La clave para empezar a ganar los partidos es tratar de estar fuerte atrás y nosotros adelante definir la que nos quede. Hacernos fuerte de local va a ser fundamental, para terminar bien la liga. Yo creo que ahora por ahí ya vuelve Preciado y vuelve Borré, si bien los que los han reemplazados lo han hecho bien es bueno la vuelta de ellos por algo eran los titulares".

La hinchada del cuadro verdiblanco, espera que con la eliminación en copa el equipo recomponga el camino en la liga y pueda clasificarse a los playoffs. Para ello, será fundamental el rendimiento del argentino en el mediocampo azucarero.