Atlético Nacional retornó a la victoria como visitante tras vencer a Equidad en Techo (1-3)

22:11 Hasta aquí el cubrimiento de Equidad - Nacional, los acompañó Juan Camilo Álvarez Serrano, en twitter @juancalvarezs8. Sigan con la mejor información del fútbol colombiano en VAVEL.com y en twitter en @AtNacionalVAVEL | una feliz noche para todos.

22:10 Nacional vuelve a la victoria tras los magros resultados que había cosechado como visitante. Con aire en la camiseta y puntos en la tabla, los dirigidos por Reinaldo Rueda se encargarán en recuperarse y preparar para los duelos ante Santa Fe y Águilas. Sigue peleando en todos los frentes el conjunto 'verdolaga'.

22:09 "El pensamiento que tengo es sumar minutos, que el profe (Pékerman) pueda confiar en mí, sea para jugar un minuto o 90", finalizó Berrío.

22:08 "De todos los delanteros se aprende para poner en practica partido a partido. Uno de mis fuertes es el desborde y llegar a posición de gol", afirmó Berrío sobre la convocatoria.

22:07 "José (Pékerman) me dio la bienvenida y me dijo que puedo pelearle a cualquiera de los delanteros convocados, ahora no he vuelto a hablar con el", comentó Berrío sobre su llamado a la Selección.

22:06 Orlando Berrío "Estoy contento por el desempeño del equipo, por momento tuvimos un hombre menos pero no pesó en el campo. Ahora a cambiar el chip y ponerme a disposición con la Selección".

22:05 "Hoy logramos el nivel con el que ganamos la Copa", finalizó Díaz.

22:04 "Tuvimos un rival difícil, queríamos sacar el cero, no se pudo. Pero lo importante fue haber conseguido el resultado. Vamos a pelear los partidos pendientes y apuntarle a donde nos de", comentó Díaz.

22:03 "Vinimos a buscar un resultado positivo, el manejo se tuvo muy bueno en lo personal y colectivo. Mañana me incorporaré con el resto del grupo", destacó Díaz sobre su regreso a la Selección.

22:02 Farid Díaz: "Contento por lo que el equipo hizo hoy, tuvimos la mística de jugar bien, merecimos ganar. Ahora a descansar y pensar en lo que se viene".

22:01 "Hice una recuperación muy buena, ellos supieron llevarme al momento justo. No he sentido molestia, el ritmo te lo va dando partido a partido. Todo pasa por la recuperación después de cada partido", finalizó Alejandro Guerra.

22:00 "Todo pasa por la tranquilidad que tengamos en el partido. Aparte de los goles tuvimos más opciones. El equipo mantuvo el orden, por momentos se complicó pero en el segundo tiempo tuvimos más claridad", destacó Guerra.

21:58 "Hace mucho tiempo no jugaba en la Liga, pero siempre tengo la disposición y la necesidad de ganar. El profe (Rueda) decidió un equipo para competir. Ahora pensaré en la Selección", comentó Guerra.

21:58 Alejandro Guerra: "Contentos por la victoria, necesitabamos conseguir los tres puntos. Nacional siempre tiene la jerarquía de controlar el partido".

21:56 Nacional volverá a competencia el próximo miércoles, cuando reciba a Santa Fe por la ida de la semifinal en la Copa Águila 2016. Por Liga jugará su encuentro pendiente de la tercera fecha ante Águilas Doradas en Rionegro.

21:56 El equipo 'verdolaga' escala en la tabla llegando al cuarto lugar con 24 puntos, a uno del líder Independiente Medellín y con dos partidos pendientes.

90+3' FINAL DEL PARTIDO GANÓ NACIONAL 1-3 COMO VISITANTE FRENTE A EQUIDAD.

90+2' Nacional logra su segunda victoria como visitante en la Liga Águila 2016-II, no ganaba desde el 23 de julio cuando en la quinta fecha venció a Fortaleza, también en el Estadio de Techo.

90+1' Partido practicamente liquidado. Equidad y Nacional esperan a que termine el encuentro. Pocas ideas en el ocaso del partido.

90' Se jugarán tres minutos más en Techo.

89' Última variante en Nacional, se retira Farid Díaz ingresa Edwin Velasco.

89' Nacional configura su triunfo número 11 sobre Equidad en 28 encuentros de Liga. Los 'verdolagas' lideran el historial.

88' 5180 personas asistieron esta noche al compromiso.

85' Últimos minutos del partido, Nacional espera que avance mientras Equidad desespera e intenta descontar en el marcador. Pero sus jugadas son infructuosas.

83' Ocasión para Nacional! Remate en el palo de Miguel Borja tras un contragolpe.

82' Equidad intenta hacer daño en el área rival pero expone que le marquen el cuarto de la noche.

79' Falta de Nacional, expulsado Diego Valoyes, ambos equipos quedan con 10.

76' Segundo cambio en Nacional, se retiró Alejandro Guerra e ingresa Arley Rodríguez.

75' Nuevamente el partido cae en un pozo. Equidad sin ideas apela al juego fuerte para distraer a un Nacional que juega cómodo con 10.

70' Nacional espera mientras Equidad controla la pelota e intenta hacerle daño al contrario. Los 'verdes' sin un hombre en el terreno de juego pero con ventaja en el marcador le da trámite al encuentro.

69' Falta a favor de Equidad. El partido se torna muy picado.

68' Cambio en Nacional, se retira Orlando Berrío, ingresa Diego Arias.

64' Expulsado Mateus Uribe por falta sin balón sobre Stalin Motta y amonestado Farid Díaz por reclamar.

62' Centro desde el sector izquierdo de Farid Díaz para que Bocanegra se levanta y cabecea muy bien. Aumenta la ventaja para el equipo 'verdolaga'.

62' GOOOOOOOL DE NACIONAL 1-3 DANIEL BOCANEGRA

61' Cambios en Equidad, se retira Yessi Mena ingresa Carlos Peralta y sale Sebastián Ayala, ingresa Federico Laens.

61' Ocasión para Nacional! Guerra remató de media distancia y el balón pegó en el horizontal.

60' Ocasión para Equidad! Motta llegó al área pero Armani controló sin problemas.

56' Nacional vuelve a la carga pero carece en ideas de definición. Un poco más cerca del tercero que Equidad del empate.

53' El encuentro cayó en un pozo donde ambos equipos se reparten el dominio de la pelota.

50' Falta en el centro del campo y Miguel Borja es amonestado.

49' Amonestado Cristian Bonilla por protestarle al cuarto árbitro.

47' Contragolpe de Alejandro Guerra que terminó en la puerta de Gelpi.

46' Remate de Diego Valoyes que desvió sin problemas Franco Armani.

Arranca el segundo tiempo sin novedades en los equipos.

20:53 Gol número 18 para Daniel Bocanegra con la camiseta de Nacional.

20:52 Daniel Bocanegra: "Estamos haciendo un partido muy inteligente, terminamos muy bien. Esperemos que en el segundo tiempo se mantenga el marcador".

20:51 Jean Carlos Blanco: "Nacional es un equipo que propone en cualquier cancha. Debíamos conservar el balón, hay que meter los goles que es lo que vale".

Finaliza el primer tiempo, gana Nacional 1-2 ante Equidad en Bogotá.

42' Cobro excelso de Daniel Eduardo a la escuadra izquierda del arquero Gulpi. Nuevamente se pone en ventaja Atlético Nacional sobre el final del primer tiempo.

42' GOOOOOOOL DE NACIONAL 1-2 DANIEL BOCANEGRA

42' Tiro libre en favor de Nacional, otra vez Bocanegra detrás de la pelota.

41' Partido nivelado, la posesión del balón la impone el local. Nacional no supo mantener el buen nivel de los primeros 20 minutos.

40' Amonestado Diego Valoyes en Equidad.

37' Amonestado Daniel Bocanegra.

36' Ocasión para Nacional que no pudo concretar Ibargüen y falta de Orlando Berrío que deriva en amonestación.

31' Ahora es el local que comienza a recostar a Nacional con pases precisos y juego por las bandas. Mena aprovecha como quiere la espalda de Daniel Bocanegra.

29' Centro desde el sector izquierdo que no logra rechazar Aguilar y apareció Blanco para empujar el balón. Se iguala la contienta en el Metropolitano de Techo.

29' GOOOOOOOL DE EQUIDAD 1-1 JEAN CARLOS BLANCO

26' Contragolpe de Nacional, por poco el equipo 'verdolaga' aumenta el marcador.

25' Ocasión para Equidad! inmenso Franco Armani sacando un tiro muy complicado.

24' Remate de Motta que termina desviado.

22' Roderick Miller es el primer amonestado en Nacional.

19' Ocasión para Nacional! remate al palo de Berrío, luego Ibargüen englobó la pelota pero la rechazan al tiro de esquina.

18' Remate de Alejandro Guerra que sacó Gulpi al tiro de esquina.

16' Remate de fuera del área de Mateus Uribe que sale desviado.

12' Controla la pelota Atlético Nacional, busca espacios mientras Equidad adelantó sus líneas.

10' Fuera de lugar para Equidad.

8' Tiro libre para Equidad que controló sin problemas Franco Armani.

6' Ocasión para Nacional, Daniel Bocanegra en cobro de tiro libre que rechaza la defensa en la línea.

5' Nacional arranca con velocidad y peligro sobre el pórtico de Equidad, ahora hay una falta en favor del 'verdolaga'.

2' Un rápido contragolpe iniciado por Mateus Uribe, este le distribuye a Orlando Berrío quien centró al área para que Miguel Borja en dos tiempos dejara la pelota en el fondo de la red. Gana Nacional muy temprano en Techo.

2' GOOOOOOOOOOOOL DE NACIONAL 0-1 MIGUEL BORJA

1' Maneja la pelota el local, Nacional se repliega y busca como hacerle daño al conjunto 'asegurador'. Tiempo de estudio de los rivales.

Comienza el partido!

20:02 Gran ambiente en el Metropolitano de Techo. Fría noche en Bogotá.

Foto: Equidad

19:57 Actos protocolarios en el estadio de Techo.

19:38 Hervin Otero (META) será el juez central, lo acompaña Wilmar Navarro, César Muñoz y Giovanni Padilla será el cuarto árbitro.

19:36 Suplentes de Equidad: Diego Novoa, Federico Laens, Oliver Fula, Yuber Asprilla, Neider Barona, Omar Vásquez y Carlos Peralta

19:36 Titular confirmada en Equidad: Leandro Gelpi; Walmer Pacheco, Camilo Mancila, Elvis Mosquera, Amaury Torralvo; Mauricio Restrepo, Sebastián Ayala, Stalin Motta; Yessi Mena, Diego Valoyes y Jean Carlos Blanco

19:35 Suplentes de Nacional: Cristian Bonilla, Carlos Cuesta, Edwin Velasco, Diego Arias, Ezequiel Rescaldani, Arley Rodríguez y John Edison Mosquera.

19:35 Titular confirmada en Atlético Nacional: Franco Armani; Daniel Bocanegra, Felipe Aguilar, Roderick Miller, Farid Díaz (Capitán); Elkin Blanco, Mateus Uribe, Alejandro Guerra; Orlando Berrío, Andrés Ibargüen y Miguel Ángel Borja

El último partido entre Equidad y Nacional fue en la fecha 15 de la Liga Águila 2016-I, en aquella oportunidad ganó Nacional 3-0, goles de Daniel Bocanegra y Orlando Berrío por duplicado.

Foto: Bogotá

El encuentro se jugará en el Estadio Metropolitano de Techo, con capacidad para 10.000 espectadores, este coloso del fútbol bogotano es sede de Equidad, Fortaleza y con los arreglos del Campín de Millonarios y Santa Fe. Desde las 8:00 p.m. comenzarán a rodar las emociones entre 'verdolagas' y 'aseguradores'.

El árbitro de este compromiso es el señor Hervin Otero del Meta, ha dirigido cinco partidos en el presente campeonato. Tanto a Nacional como a Equidad no le ha dirigido, el último partido que dirigió fue el empate 2-2 entre Atlético Huila y Alianza Petrolera.

Probable formación de Equidad: Leandro Gelpi; Camilo Mancilla, Oliver Fula, Elvis Mosquera; Mauricio Restrepo, Fabián Vargas; Walmer Pacheco, Stalin Motta, Amaury Torralvo; Jean Carlo Blanco, Federico Laens.

Probable formación de Nacional: Franco Armani; Daniel Bocanegra, Felipe Aguilar, Roderick Miller, Farid Díaz; Diego Arias, Mateus Uribe, Alejandro Guerra; Orlando Berrío, Jhon Edison Mosquera y Miguel Borja.

Nacional convocó 18 jugadores para este compromiso: Arqueros: Franco Armani, Cristian Bonilla; Defensas: Daniel Bocanegra, Carlos Cuesta, Felipe Aguilar, Roderick Miller, Edwin Velasco, Farid Díaz; Volantes: Diego Arias, Mateus Uribe, Elkin Blanco, Alejandro Guerra; Delanteros: John Edison Mosquera, Orlando Berrío, Andrés Ibargüen, Arley Rodriguez, Miguel Borja y Ezequiel Rescaldani.

Miller Mosquera, Carmelo Valencia, Hugo Soto, Freddy Hinestroza, Sherman Cárdenas, Roman Torres, Jherson Córdoba, Víctor Giraldo, Carlos Rentería, Francisco Foronda, Luis Alberto Perea, Camilo Pérez, Jair Rambal, John Valencia, Jonathan Álvarez, Sthepen Barrientos, entre otros, han jugado tanto en Equidad como en Nacional.

Como local, Equidad enfrentó a Nacional en 13 ocasiones, registra seis victorias, dos empates y cinco derrotas. Último partido en Techo fue el 20 de abril de 2013.

Reinaldo Rueda ha sido autocrítico en el desempeño de su equipo, no basta con haber ganado la Copa Libertadores, el siempre va por más, dijo que; "Para mí es solo un equipo. Este grupo ha hecho buenos juegos. Hemos tenido situaciones donde no hemos sido contundentes frente al arco rival, creo que es un bache, normal dentro de los equipos latinoamericano. Tenemos que ser ganadores y a no ser conformistas. No podemos vivir de la historia. Ya se acabó la celebración, ahora hay que hacer otro camino".

Mauricio Restrepo, jugador 'asegurador' comentó en la previa del encuentro, "El equipo está con muchas ganas de enfrentar este compromiso, sabemos de la categoría de Nacional, que tienen un gran equipo, con cualquier jugador que pongan de titular, para nosotros va a ser importante enfrentarlos de la mejor manera y los tres puntos van a ser fundamentales para seguir con el anhelo de entrar al grupo de los ocho”

Último triunfo de Nacional jugando en Techo ante Equidad fue el 20 de abril de 2013 con marcador 2-0, goles de Juan Pablo Ángel y Sherman Cárdenas.

En la última visita a Bogotá, los 'aseguradores' ganaron 2-0 con goles de Óscar Barreto y Roger Torres. La última vez que jugaron un viernes, fue el 4 de mayo de 2012, ese día ganó el equipo bogotano 3-2 con goles de Dawling Leudo, Mario Giménez y Carmelo Valencia, por la visita anotó Avilés Hurtado y Juan Fernando Quintero.

En 27 encuentros que se han enfrentado 'verdolagas' y 'aseguradores', el historial está igualado con 10 victorias para cada escuadra, siete empates completan la estadística. Donde Nacional le saca ventaja es en los triunfos definitivos, siendo el equipo antioqueño campeón tanto en 2007 como en 2011, años donde se vieron las caras en finales.

Foto: EFE

Nacional no gana como visitante desde el 23 de julio, cuando se midió ante Fortaleza por la fecha 5 del campeonato. Nacional ganó en El Campín 1-0 con gol de Alejandro Bernal. El monteriano marcó de penal, así que tampoco fue un partido de claro dominio 'verdolaga'. Con lo justo se impuso ante otro de los equipos discretos de la Liga.

Reinaldo Rueda y sus dirigidos siguen con vida en los tres torneos que disputan este semestre; en la Copa Sudamericana enfrentarán en cuartos de final a Coritiba de Brasil, en la Liga están dentro de los ocho mejores y parcialmente clasificado a la fase semifinal y en la Copa Águila jugarán las semifinales ante Santa Fe. Los 'verdolagas' si bien cuentan con una nómina de 30 jugadores, de a poco se nota el desgaste de la temporada (más de 60 partidos este año) y con la meta en el Mundial de Clubes, Rueda dosifica su plantel.

Atlético Nacional es uno de los visitantes más flojos del campeonato. El equipo dirigido por Reinaldo Rueda apenas ganó uno de los siete partidos que disputó fuera del Atanasio Girardot, cinco empates (cuatro de manera consecutiva) y una derrota es la estadística 'verdolaga' para esta noche. El último encuentro como visitante lo igualó sin goles ante Envigado, partido de la fecha 13.

Equidad ocupa el puesto 17 de la Liga Águila con 14 puntos. Matemáticamente tiene opción para clasificar a la fase semifinal del certamen. Los capitalinos acumulan dos victorias, ocho empates y cuatro derrotas. En su último partido igualó ante Fortaleza en Techo 1-1, goles de Stalin Motta y Jhon Duque. Como local igualó en la fecha 13 ante Deportes Tolima 2-2, goles de Stalin Motta y Jean Carlos Blanco, mientras que la visita marcó por intermedio del paraguayo Víctor Aquino quien facturó por duplicado.

Equidad atraviesa una de las campañas más discretas desde su ascenso en 2007. El equipo 'asegurador' bajo el mando de Arturo Boyacá no ha conseguido buenos resultados en las últimas fechas. Dos empates en las últimas cuatro fechas es el balance del equipo bogotano quien espera sumar esta noche para engrosar su promedio de cara al 2017.

Buenas tardes y bienvenidos al minuto a minuto entre Equidad Seguros y Atlético Nacional partido correspondiente a la fecha 15 de la Liga Águila 2016-II. Los acompaña esta tarde Juan Camilo Álvarez Serrano, en twitter @juancalvarezs8. El horario del encuentro entre 'aseguradores' y 'verdolagas' es a las 8:00 p.m. Hora colombiana en el Estadio Metropolitano de Techo.