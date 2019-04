“Siempre soñé con jugar en Atlético Nacional”, Juan Pablo Nieto

“Soy sincero, por ahí me he excedido en la marca, he ido muy fuerte a disputar el balón con el rival, pero eso es lo normal de un volante de creación que por ahí no cuenta con el mismo tiempo de los otros para recuperar el esférico, espero ir cogiendo el tiempo adecuado para medir esa situación, y de paso ir mejorando tanto defensivamente como ofensivamente”, expresó Nieto.

En la actualidad, Atlético Nacional cuenta con una nómina amplia para afrontar los partidos que tiene este semestre, eso hace que haya más competencia en la plantilla de jugadores por un puesto en la titular, lo que da como resultado que unos jugadores queden relegados y otros sean convocados, eso sí, cuando está la opción de un título, el jugador siempre va a querer levantarlo.

Por eso, Juan Pablo dijo que: “Si el jugador de fútbol trabaja bien, se cuida a diario y entrena con mucho esfuerzo, pienso que las cosas buenas llegarán a su debido tiempo. Yo siempre tuve paciencia, siempre soñé con un momento así, de jugar en Atlético Nacional. Ahora tengo la oportunidad de disputar un título, y estoy muy emocionado haciéndolo. Ojalá podamos alzar la copa mañana”.

En un equipo de fútbol, los jugadores siempre deben ser solidarios, ayudar al compañero, especialmente cuando más lo necesita. Nieto, volante de creación y por momentos de recuperación de Atlético Nacional, tuvo paciencia, se esforzó al máximo por conseguir un puesto en la titular, recibió el apoyo de sus compañeros para salir adelante luego de la lesión, y hoy es un jugador fundamental para el cuerpo técnico actual.

Referente a lo anterior, Juan Pablo dejó en claro que “no me ayudé sólo, gran parte es mía, pero no puedo dejar pasar el momento para agradecerle al profesor Reinaldo Rueda, porque desde el principio me ha dado la confianza, me ha apoyado y me ha tratado como un jugador más, entonces eso termina sumando para mí”.

Para finalizar, Nieto analizó el partido de vuelta contra Junior de Barranquilla, dijo que no será un partido igual, porque “Junior de Barranquilla esperó un poco en los dos partidos que jugó en Medellín, fue un poco más táctico y no se apresuró para atacar. Ahora bien, seguramente de locales y con la diferencia en el marcador, atacarán más y nosotros esperaremos la oportunidad adecuada para hacer daño”.