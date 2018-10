Resultado Millonarios vs Nacional en Liga Águila 2017 (0-1)

21:53. Hasta acá los acompañamos. Agradecemos a todos y los invitamos a seguir toda la información de la Liga Águila en Vavel.com. Hasta la próxima

21:52. Millonarios visitará al Pasto mientras que Nacional recibirá a Envigado

21:51. Millonarios jugó un pésimo partido en el segundo tiempo donde no tuvo ninguna acción clara de gol y los cambios no funcionaron. Nacional mejoró mucho en ataque, y tras crear varias oportunidades, logró ganar sobre el final.

FINAL DEL PARTIDO!!! MILLONARIOS 0-1 NACIONAL

93' Henríquez es amonestado por falta

90' Tres minutos de adición

90' Nacional lo perdió!!! Ruiz recibió un pase hacia atras que disparó cerca del palo izquierdo

88' Aldo Leao Ramírez abrió el marcador tras recibir el pase de Bernal, el volante disparó hacia el palo izquierdo y marcó el gol sobre el final del partido.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE NACIONAL!!!

87' Millonarios hace un cambio: sale Harold Mosquera y entra Silva

85' Nacional hace un cambio: sale Díaz y entra Ibargüen

82' Blanco es amonestado por falta sobre Arango

81' Nacional hace un cambio: sale Torres y entra Bernal

77' Millonarios hace un cambio: sale Del Valle y entra Arango

75' Millonarios hace un cambio: sale Quiñones y entra Núñez

74' Millonarios cobra tiro de esquina

73' Nacional la perdió!!! Pase filtrado para Jhon Mosquera, remató y se estrelló en el palo, para luego el rechazo posterior

72' Millonarios la perdió con Riascos en el área, con centro de Machado, el delantero le pegó de primera y se fue desviada

71' Torres es amonestado por falta sobre Rojas

69' Los locales no han logrado recuperar el balón, juegan al pase largo desde muy atras y les falta creación de ataque

66' Millonarios cobra tiro de esquina

65' Millonarios la tuvo con Mosquera llegando desde el costado al área, mandó el balón pero pasó sin que nadie la tocar ni saber si intentó rematar

64' Nacional hace un cambio: sale Moreno y entra Ruiz

64' Rojas es amonestado por falta sobre Torres

62' Nacional la perdió de nuevo!!! Uribe quedó sólo en el área tras un centro de Torres, el volante le pegó y la mandó por arriba.

60' Nacional cobra tiro de esquina

57' Nacional la perdió!!! Pase largo de Torres a Moreno en el área, sin marcaje alguno, y el delantero al pegarle de primera intención, la envió a un lado del palo derecho

55' Los visitantes empezaron a ganar terreno, de a poco se acercan al arco contrario

52' Machado es amonestado por la falta

52' Nacional cobra falta sobre Torres

48' Los azules ya han tenido dos acciones peligrosas de ataque en tres minutos, ambas con velocidad para llegar al arco contrario

COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO ENTRE MILLONARIOS Y NACIONAL!!

21:02. No hay cambios

21:01. Regresan los equipos al campo de juego.

20:47. Millonarios ha jugado bien en esta parte al mantener el balón y llegar al área, pero no logran definir con peligro al arco. Nacional dedicó estos 45 minutos a defender su arco, sin ninguna oportunidad a portería ni buen juego ofensivo.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO!!! MILLONARIOS 0-0 NACIONAL

45' Un minuto de adición

42' En dos oportunidades en el área, Harold Mosquera ha tenido para marcar a gol pero falla en disparar, complicándose con sus pies.

39' Armani es amonestado por pérdida deliberada de tiempo en el saque de meta

37' Díaz es amonestado por falta sobre Duque

35' Los antioqueños no logran llegar al último cuarto de cancha, sin hacer una opción al arco y con su mediocampo sin poder jugar en ataque

32' Millonarios cobra tiro de esquina

31' Nacional tuvo su primera aproximación con el remate desde lejos de Moreno que acabó por encima

29' Nacional cobra falta sobre Moreno

27' Millonarios se acercó con el cobro de Rojas que no tuvo mucha fuerza y terminó en manos del portero

27' Millonarios cobra falta por mano de Uribe

26' Millonarios cobra falta sobre Harold Mosquera

25' La conexión táctica de los verdes no ha funcionado, Moreno esta perdido en campo contrario y Torres no ha dado un buen pase

22' Millonarios cobra falta sobre Machado

20' Hasta ahora, los bogotanos presionan en mitad de cancha y reuperan el balón pero sin encontrar a los atacantes en el área

17' Los antioqueños no han podido llegar al arco, con excepción de una acción en fuera de lugar, y ya mostraron falencias en defensa

14' Millonarios la tuvo con Riascos en el área, tras pase de Harold Mosquera, pero el delantero le pegó muy mal y la envió desviada.

11' Los visitantes tienen el balón hace diez minutos, pero no logran romper el bloque defensivo

8' Millonarios cobra falta sobre Jhon Mosquera

7' Juego equilibrado donde ambos equipos buscan poner intensidad en campo contrario

4' Nuevo tiro de esquina

4' Millonarios cobra tiro de esquina

2' Millonarios mandó el primer tiro al arco con el centro de Quiñones que terminó en las manos de Armani

INICIÓ EL PARTIDO ENTRE MILLONARIOS Y NACIONAL!!!

19:59. Todo listo para el inicio del partido entre embajadores y verdolagas por la Liga Águila en Vavel Colombia

19:58. Casi 34.000 personas llenaron El Campín, un estadio que estará pintado de azul esta noche para el Superclásico

19:57. Millonarios tendrá su camiseta azul, pantaloneta blanca y medias azules. Nacional usará su uniforme amarillo con medias blancas.

19:56. Un gran recibimiento de la afición azul que colmó el estadio para este clásico del fútbol colombiano

19:55. Salen los equipos al campo de juego para los actos protocolarios

19:50. El juego que abrió la jornada, Once Caldas vs Jaguares, finalizó hace poco sin goles en Manizales

19:45. Los jueces para esta noche serán Jorge Guzmán (Central), Alexander Guzmán y Rubén García.

19:40. Dayro Moreno, quien fue goleador con Millonarios en los Torneos Finalización 2013 y Apertura 2014, regresa a El Campín vistiendo la camiseta verde, a la que le marcó alguna vez jugando para los azules (goal.com).

19:35. Nacional es primero en el campeonato con 26 puntos. Millonarios ocupa la cuarta casilla con 17 unidades

19:30. Formación confirmada de Nacional: Franco Armani; Daniel Bocanegra, Francisco Nájera, Alexis Henríquez, Farid Díaz; Aldo Leao Ramírez, Elkin Blanco, Matheus Uribe, Macnelly Torres, Edwin Mosquera; Dayro Moreno.

19:25. Formación confirmada de Millonarios: Ramiro Sánchez; Alexis Hinestroza, Andrés Cadavid, Pedro Franco, Déiver Machado; Jhon Duque, Henry Rojas, Elíser Quiñones, Harold Mosquera; Dúvier Riascos, Ayron del Valle.

19:20. Entre Millonarios y Nacional, son los equipos con más trofeos en el fútbol colombiano. Millonarios tiene 17 trofeos (14 ligas, dos Copas Colombia y una Copa Merconorte) y Nacional ha ganado 26 títulos (15 ligas, tres Copas Colombia, dos Superligas, dos Copas Libertadores, dos Copas Interamericanas, dos Copas Merconorte)

19:15. Millonarios trabajó esta semana con su formación habitual en recomponer los puntos perdidos en los últimos tres partidos y empezar a encontrar la clasificación

19:10. Nacional llegó el miércoles de Chapecó, ciudad donde disputó el martes la CONMEBOL Recopa contra Chapecoense, perdiendo por 2-1 (AS Colombia)

19:05. Las tribunas de El Campín se empezaron a llenar muy temprano y en estos momentos ya casi se llenan los asientos (@BD_ESPN):

19:00. Desde que salieron los jugadores verdes del hotel, su afición los recibió a la salida para apoyarlos desde ahora pues no podrán ingresar al estadio:

A partir de este momento iniciamos la retransmisión en vivo online del partido Millonarios vs Nacional desde El Campín por la Liga Águila

El Estadio El Campín, del cual se espera buena cantidad de aficionados azules, esta listo para el clásico de Millonarios vs Nacional en vivo.

Nacional no contará con Felipe Aguilar por un golpe en su tobillo, en su lugar fue convocado Roderick Miller

Millonarios tendrá el regreso de Henry Rojas tras su suspensión de dos jornadas, pero podrá tener a Jair Palacios por lesión y su lugar sería tomado por Anier Figueroa

Reinaldo Rueda, técnico de Nacional, se refirió al rival como un equipo de respeto al cual deben vencer, mismo ideal de su rival hacia ellos: "Siempre jugar contra Nacional es un plus. Y para nosotros igual, por el respeto, por todo lo que significa Millonarios en la historia del fútbol colombiano".

El entrenador de Millonarios, Miguel Angel Russo, habló sobre su buen rendimiento de local, pero que no es suficiente comparado con el pésimo balance fuera de casa: “No nos alcanza con la condición de local y eso lo venimos hablando, buscamos calma y tranquilidad. Entiendo que las necesidades son nuestras y no dependemos de los demás. Debemos recuperar los niveles y la regularidad, no puede haber tantos picos”.

En Bogotá, Millonarios vs Atlético Nacional en vivo no se ven desde esa misma llave de cuartos de final, donde ganaron los azules por 2-1.

La última vez que se vieron fue en Medellín por la vuelta de los cuartos de final del Torneo Finalización 2016, con victoria de Nacional por 3-0.

En Bogotá han disputado 122 partidos donde los locales ganaron 63 encuentros, los visitantes lo hicieron en 19 ocasiones e igualaron 40 veces.

Por liga, fueron 246 ocasiones donde los bogotanos ganaron 97 veces, empataron 77 y los antioqueños vencieron en 72 juegos.

Millonarios vs Nacional en vivo se han enfrentado 266 veces en toda su historia, con 102 victorias azules, 82 verdes y 75 empates.

Su anterior encuentro fue victoria en Medellín sobre el Pasto por 2-1

Nacional lleva un sólido liderato en la liga, con una excelente nómina que ha logrado los resultados en el campeonato local que los mantienen como favoritos al título.

En su último partido perdió en Barrancabermeja ante Alianza Petrolera por 2-0

Millonarios se mantiene en los primeros puestos del campeonato, aunque viene de tres juegos donde sumó un punto, tiene la esperanza de retomar el camino de la victoria en su casa, donde han ganado todos sus partidos.

Esta noche habrá uno de los duelos más emotivos de los últimos 40 años, con una rivalidad hque abarca lo deportivo y social, con realidades distintas pero las mismas intenciones de ganar, uno de los llamados Superclásicos entre Millonarios y Nacional.

¡Buenas Noches! Bienvenidos a la retransmisión en vivo online del partido Millonarios vs Nacional en vivo por la Liga Águila. Este encuentro se disputará en el Estadio El Campín en Bogotá D.C.