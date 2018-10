La 'naranja mecánica' femenina sigue imparable

El Envigado sacó una nueva victoria en su casa esta tarde frente al Alianza Petrolera por 3-0 en el Polideportivo Sur, en la séptima fecha de la Liga Aguila Femenina, sumando puntaje perfecto y sacando más ventaja en la tabla del grupo A, además de dejar a las santandereanas sin poder ganar en este torneo.

Primer tiempo: 45 minutos en campo santandereano

En medio de un frío clima en el estadio, las líderes de campeonato, con sus seis partidos ganados, enfrentaban a un necesitado equipo aurinegro que esperaba quitarle el invicto a las antioqueñas para salir del último puesto del grupo.

Las santandereanas sufrieron a los seis minutos su primera baja por la lesión de Ceballos, quien sin haber jugado fuertemente tuvo que dejar el campo para darle lugar a Acevedo.

Diana Ospina tuvo la primera opción en el partido, a los 15 minutos, tras tomar un rebote después de un tiro de esquina, pero al rematar fuera del área, pasó cerca del palo derecho de Figueroa.

Llegando al minuto 25', Envigado marcó el primer gol cuando Cardona mandó un balón elevado, la defensora Acosta la desvió de cabeza y la portera no logró controlarla bien, lo que provocó que el esférico rebotara adentro del arco, siendo la primera anotación tras el esfuerzo en ataque por la presión que hicieron.

Las antioqueñas controlaban las acciones del partido, con Daniela Montoya como eje creativo para encontrar espacios en campo contrario, además de que la defensa de las santandereanas les daban toda la libertad de jugar en campo contrario, con media hora de partido en donde las cosas eran para el conjunto local.

Alianza Petrolera no lograba salir de su territorio debido a la presión del rival, además de que no pudieron jugar con el balón al pie y sin poder tener buen juego ofensivo, hasta antes del final del primer tiempo cuando Brenda Muñóz la estrelló en el palo, tras un pase lateral que la portera Avendaño no rechazó y por poco la mediocampista anotaba el sorpresivo empate.

Por suerte para las envigadeñas, lograron ampliar el marcador en el tiempo de reposición por obra de Bandrés, quien tras una serie de rebotes en el área, la volante disparó para marcar el segundo gol que les daba la tranquilidad a las dirigidas por Juan Carlos Muñóz.

Segundo tiempo: un trámite de partido

La parte complementaria arrancó de nuevo con la presión en ataque de las envigadeñas, con dos remates de Montoya y Bandrés, ésta última sacando como figura a Figueroa quien atajó su remate al 55'.

Dayron Montesinos movió el banco con los ingresos de Santos y Montes, y con la poca posesión de pelota que tuvieron en el partido, debido a la impresición al jugar con la pelota y la falta de sociedad en su mediocampo, las cosas para las aurinegras eran confusas pues no encontraban el camino al descuento.

Oriánica Velásquez, la experimentada jugadorea del Envigado, entró al campo al 64' y en diez minutos realizó dos aproximaciones al arco de Figueroa, el primero al minuto 66 con un disparo desde lejos que pasó desviado y un cabezazo al 72', yendo el balón por arriba.

Mientras las petroleras parecían resignadas a la derrota antes de llegar al minuto 80', las locales siguieron acercándose por medio de la media distancia, como fue con el zapatazo de Velásquez al 78' que Figueroa mandó por fuera, siendo la jugadora más importante de las visitantes.

Sobre el final del partido, cuando las santandereanas se fueron acercando por primera vez en el segundo tiempo, Daniela Montoya sentenció el juego con el tercer gol, tras pase de Ospina que la jugadora mandó al fondo de la red, dándole la victoria definitiva a las antioqueñas, más líderes que nunca luego de su séptima victoria.

Ahora el Envigado se verá con el Real Santander para seguir por la senda de la victoria, mientras que Alianza Petrolera buscará salir del fondo de la tabla ante Unión Magdalena.