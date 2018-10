Valentín Viola: "Medellín siempre tiene que sumar de a tres y más en casa"

Medellín se medirá hoy ante Atlético Bucaramanga en la fecha 12 de la Liga Águila. Entre las novedades del equipo paisa se encuentra el regreso de Valentín Viola, quien estuvo ausente por lesión, pero que ya hace parte de la lista de convocados.

El delantero argentino estuvo el pasado jueves en el evento de presentación de la nueva indumentaria del club, la cual le dejó buenas sensaciones: "Nos gustó mucho, estamos muy contentos, esperamos inaugurarlo de la mejor manera", afirmó el jugador, quien sostuvo que lo importante es marcar goles con ella y que el equipo siga ganando.

"Tengo el alta médico, estoy al cien por ciento, hay que ver si el profe me quiere usar en el once inicial, si me manda al banco, o desde donde me toque apoyar", agregó Viola, quien no juega desde la fecha 6 de la Liga.

Para Viola, la decisión de jugar solo depende del DT, pues se encuentra en buenas condiciones de sus molestias: "De la lesión me siento bien, un poco falto de ritmo tras estar parado un mes, pero con los entrenamientos de esta semana gané un poco de lo que me faltaba".

Otro jugador que regresará pronto a la zona de ataque es Leonardo Castro, de quien Valentín Viola tiene buenas referencias: "Estoy muy contento de que él vuelva al equipo, todavía no lo vi jugar, pero nos da a los delanteros una presión porque sabemos que él está de la mejor manera".

"Leo hizo práctica hace poco, tenemos un funcionamiento parecido, hay que ver cómo quiere jugar el profe, si nos pone a los dos juntos o pone a uno solo. Es muy interesante, le gusta mucho el arco, es rápido y fuerte", complementó respecto al ex Pereira.

El argentino tiene los pies puestos sobre la tierra y sabe que primero hay un compromiso hoy antes del duelo ante Emelec por Libertadores, por lo cual no hay que descuidarse esta noche: "Recién comenzamos, pensamos partido a partido, primero tenemos un partido contra Bucaramanga, trataremos de jugar bien y tener un resultado. Queremos la primera victoria en Copa, que será muy importante".

"Siempre Medellín tiene que sumar de a tres y más jugando en casa", concluyó el argentino.

El partido ante Bucaramanga iniciará a las 8 de la noche en el Atanasio Girardot, allí se estrenará la nueva camiseta del club antioqueño.