Maximiliano Cuberas: "Hay que hacer los goles y ser eficientes"

Luego del encuentro DIM - Bucaramanga, que se disputó por la fecha 12 de la Liga Águila 2017, el asistente técnico del Deportivo Independiente Medellín habló sobre la derrota 0-1 de su equipo, que no fue dirigido por Zubeldía debido a las fechas de suspensión.

"El equipo estadísticamente fue superior pero no tuvimos eficacia. Estamos satisfechos por el esfuerzo que hicieron los jugadores, desde siempre el equipo lo fue a buscar, aunque no fuimos eficientes".

Además, Maximiliano agregó que a pesar de no contar con algunos jugadores, el equipo fue protagonista y generó opciones, estas sin concretar:"Tenemos algunos jugadores que se están recuperando y que son jugadores creativos, puede ser que nos faltó esa asistencia final, pero hoy todo el equipo buscó y tuvimos bastante situación, la diferencia fue que no fuimos eficientes". "El rival solo llegó una vez, en el segundo tiempo no recuerdo situaciones".

Ante la carencia de eficacia, Cuberas señaló que al equipo le faltó tranquilidad en los últimos metros, paciencia y sabiduría para meter el ultimo pase. "Nos faltó claridad, pero en la posesión de balón 70% a 30%, más no se puede pedir, lo determinante fue que no pudimos convertir".

Sobre algunos jugadores

La sustitución del jugador Valentín Viola generó preocupación en la hinchada, ante la pregunta sobre el jugador, el asistente técnico respondió: "Lo de Viola fue un golpe en el talón, fue en el primer tiempo, no sabemos bien en que momento sucedió; hay que esperar como evoluciona y el diagnóstico del cuerpo médico".

Entre otras cosas habló sobre la participación de los juveniles en el plantel deportivo: "Es fácil poner jóvenes, pero hay que saberlos llevar, ellos son importantes para nosotros el torneo es largo y tendrán su oportunidad". También resaltó que el entrenador tienen mucha experiencia en eso y ha contado con jóvenes en todos los equipos donde estuvo.

La conclusión

Para Maximiliano Cuberas, Medellín fue ofensivo desde la entrada, el visitante aprovechó un espacio y sin embargo el equipo seguía insistiendo: "Preferimos ante todo que el equipo sea ofensivo y protagonista y en esa única situación la pagamos cara".

Finalmente la reflexión del asistente técnico fue que "hay que hacer los goles y ser eficiente; hoy lamentablemente se perdió, pero el juego fue bueno. Tuvimos el control del partido de principio a fin, la reflexión es que si tenemos una hay que meterla".

Ahora el Deportivo Independiente Medellín se alista para enfrentar al equipo Emelec de Ecuador por la Copa Libertadores el próximo jueves 13 de abril.