Ernesto Hernández, un ídolo que jamás debió partir

Hoy estando en mi casa, sola como siempre, recordé una película que me encanta y que desde pequeña ha sido mi favorita; si no la han visto se las recomiendo, se llama Memorias de una Geisha. No pienso resumirles nada sobre ella, pero sí hacer énfasis en la palabra más grande que tiene el título: Memorias.

Según el diccionario, la memoria se refiere a la capacidad de recordar algo o una serie de acontecimientos; pero quiero entrar en otro ámbito: el fútbol. Dentro de este deporte al cual amo, esta palabra es tan grande que crea ídolos y asimismo los crucifica, pero no culpo a quienes lo hacen; en mi caso yo entiendo esto de otra manera, y a diferencia de muchos, yo sí creo recordar porque de los momentos viven todos, pero de los recuerdos vivimos pocos.

Y quise tocar este tema porque siento que de esos pocos que aún sabemos recordar, existe la esperanza de que un ídolo – de los buenos- regrese para seguir haciendo historia, creando memoria. Te hablo a vos Ernesto Ezequiel Hernández Orcina, ves que me sé tu nombre y no tuve que buscarlo en wikipedia.

Ahora hablemos de lo que realmente importa, te fuiste y dolió, pero jamás te olvidarán los hinchas, y sí, hablaré por quienes en el partido del sábado pasado te expresaron el amor, el respeto y las ganas de que vuelvas a la que siempre será tu casa, la mejor institución de Colombia. El glorioso Deportivo Cali.

Aún muchos no entienden el por qué de tu partida, el por qué un ídolo que logró ascender a un equipo, clasificó a los cuadrangulares finales a otro y dio un campeonato, tenía que salir no sé si por la puerta de atrás, pero si con la indiferencia de la gran mayoría; la respuesta sigue inconclusa, pero me atrevo a pensar como lo mencioné anteriormente, que a muchos solo se les enseñó a vivir de momentos, y por eso no merecen pertenecer a los que de verdad esto los llevan mucho más allá de un gol, de una atajada o de un campeonato.

No se me ocurren más palabras para definir lo que hiciste, quizá pienso en Millonarios, Medellín, pero es que fueron tantas las alegrías que diste, que no alcanzaría una sola página para describir cada una de ellas, en este caso, éstas están guardadas en el corazón de la hinchada que te quiere como uno más de la plantilla.

A Majo, Melina y Delfina, aunque no las conozco, les quiero decir que en la vida de ustedes tienen un gran hombre, un ídolo que salió de su país para darles un futuro mejor, y aún con dificultades -como la indiferencia y el olvido- sigue estando de pie, no en el Cali, pero sí en el país que hoy los quiere como hijos propios de esta tierra. Además que orgullo tener a un hombre que en sus redes sociales dice: Casado con la mejor mujer del mundo. Y es que ser ejemplar no solo se refiere a lo futbolístico, sino también a lo personal, en eso también sos un campeón.

Hiciste historia, por supuesto que sí, tu nombre está guardado en el corazón verdiblanco de quienes día a día te dejan saber cuánto te quieren por las redes sociales, y en el de quienes harían hasta lo imposible porque regresaras; es que si muchos fueran Álvaro Martínez, te regresarían sin pensarlo. Es que vos Ernesto, fuiste, eres y serás el ídolo que jamás debió partir.

Posdata: En el club te esperan con los brazos abiertos. Tal vez en junio sea la oportunidad y para que en unos años tu esposa, tus hijas y la nueva generación de hinchas azucareros, tengan el lujo de verte en los cuadros de Pance brillando como los ídolos que marcaron un hito en la historia verdiblanca.