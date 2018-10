Farid Díaz: "Uno está acostumbrado a ganar"

Farid Díaz, bastión del equipo en la obtención de la Copa Libertadores del año pasado, habló con los medios de comunicación respecto al partido de este jueves ante Botafogo. Para él, mantener el orden y la calma será la clave del partido.

Un llamado a la tranquilidad

"Estamos tranquilos, no hay desespero. Estamos con la convicción y la plena confianza de que el jueves vamos a tratar de sumar tres puntos importantes". Con estas palabras, el defensor reiteró el compromiso del plantel para levantar el ritmo en la Copa. "Se viene un rival difícil pero nosotros tenemos que hacerlo fácil con el fútbol de nosotros, la tranquilidad va a ser fundamental".

"La meta la tenemos clara"

Todo el universo 'verdolaga' tiene como prioridad repetir título internacional y los jugadores sienten el rigor: "Acá en Nacional siempre va a haber presión, independiente de que saques un buen resultado o no". Aunque la mayoría de los jugadores que lograron la ansiada Copa ya salieron del club, el espíritu combativo permanece. "No es fácil: nosotros estamos acostumbrados a ganar, a sacar los partidos adelante y (...) no nos han salido las cosas como queremos".

¿Qué está fallando?

El dueño de la 19 recalcó que los rivales de Nacional siempre buscan dar el golpe en el primer tiempo. Sin embargo, "tanto en Ecuador como en Brasil, en los dos segundos tiempos, el equipo que fue superior". La falta de definición también es una causa de los malos resultados para Farid, pues afirmó que en el segundo tiempo ante Millonarios tuvieron para "haber hecho más de tres goles y no pudimos concretar".

Sobre el Fogão

Las alarmas están prendidas, pues una segunda victoria le daría mucho impulso a Botafogo y comprometería seriamente el paso a octavos de Nacional. "Es un rival que se acopla muy bien y no da tanto espacio". En ese sentido, Farid Díaz afirmó que se trabajaron fuertemente los mano a mano y el juego aéreo "buscando la solidez de nosotros atrás".