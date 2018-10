Emelec - Medellín: Un duelo por la reivindicación

Independiente Medellín vuelve al ruedo por la Copa Libertadores. El 'poderoso' enfrentará este jueves al Club Sport Emelec en el estadio George Capwell de la ciudad de Guayaquil, en Ecuador por la segunda fecha del grupo 3. Tanto los dirigidos por Luis Zubeldía, como los de Alfredo Arias, cayeron en su primera salida ante River y Melgar respectivamente, así que ambos conjuntos buscarán mejorar su imagen y meterse en la conversación desde ahora.

Medellín, a recomponer y mejorar su juego

Luego de caer duramente ante River en casa, el rojo paisa necesita con urgencia los tres puntos, para no perder de vista los primeros lugares de la tabla. Luis Zubeldía volverá a estar en la raya dándole indicaciones a sus dirigidos, pues en las dos últimas jornadas de la Liga Águila no pudo hacerlo, tras recibir una sanción válida por los juegos ante Santa Fe y Bucaramanga. El 'príncipe' sabe que a parte de conseguir una ansiada victoria, debe retomar su buen juego, a pesar de no tener a su gran figura Juan Fernando Quintero.

A parte de Quintero, el 'medallo' aún no puede contar con Mauricio Molina ni con Yairo Moreno, ni Carlos Ibargüen. Estos último regresarán en el mes de mayo, mientras que 'Mao' lo hará aproximadamente en un poco más de una semana. Sin embargo, la gran novedad es la de Leonardo Castro, que volverá a las canchas tras 8 meses de inactividad tras sufrir una ruptura de ligamento cruzado que lo obligó a perderse gran parte del semestre pasado, y mitad de este.

Los convocados por Luis Zubeldía para este encuentro son:

Arqueros: David González y Nelson Ramos.

Defensas centrales: Andrés Mosquera, Juan Camilo Saiz, Hernán Pertúz y Jonathan Lopera.

Laterales: Marlon Piedrahita, Elacio Córdoba y Juan David Valencia.

Volantes: Didier Moreno, Jhon 'Goma' Hernández, Luis Carlos Arias, Jhonier Viveros, Christian Marrugo y Hernán Hechalar.

Delanteros: Juan Fernando Caicedo, Leonardo Castro, Mauricio Cortés y Valentín Viola.

Emelec quiere encender el bombillo ante el 'poderoso'

El conjunto dirigido por el uruguayo Alfredo Arias también buscará su primera victoria en la competencia, luego de caer en su primera salida por la mínima ante Melgar. Los 'Millonarios' gozan de un buen presente en la Serie A ecuatoriana, ya que vienen de vencer 2-0 al Deportivo Macará y están invictos en nueve partidos disputados, de los cuales ganó cinco y empató cuatro.

Alfredo Arias convocó a su nómina de gala, menos a Javier Caicedo, que fue expulsado ante en el primer tiempo del partido ante Melgar. Esta es la plantilla con la que encarará este encuentro.

El juego está programado para empezar a partir de las 5:30 p.m. (Hora colombiana) y será dirigido por el árbitro brasileño Luis Flavio de Oliveira.