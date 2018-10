Las rachas que se acabaron con la derrota de Nacional ante Botafogo

30 días pasaron desde que el Atlético Nacional perdió en su debut en la Copa Libertadores ante Barcelona hasta ayer, cuando de nuevo cayó en el máximo certamen continental, esta vez en casa ante el Botafogo.

La derrota, además de dejar al club antioqueño con cero puntos en su grupo, también cortó algunas rachas a favor que le quedaban a los dirigidos por Reinaldo Rueda en torneos Conmebol.

En primer lugar, el Verdolaga llevaba cinco partidos sin perder ante equipos brasileños haciendo las veces de local en competiciones internacionales, desde que cayó ante Gremio 0-2 en la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2014:

1-0 vs Mineiro, Copa Libertadores 2014, octavos de final, ida; 2-2 vs Vitória, Copa Sudamericana 2014, octavos de final, ida; 1-0 vs Sao Paulo, Copa Sudamericana 2014, semifinal, ida; 2-1 vs Sao Paulo, Copa Libertadores 2016, vuelta; 3-1 vs Coritiba, Copa Sudamericana 2016, cuartos de final, vuelta.

Además de eso, Nacional había convertido al Atanasio en un fortín a nivel internacional, dado que no caía en su casa por torneos Conmebol desde el 20 de marzo de 2015, cuando cayó 2-3 ante Barcelona de Ecuador, uno de sus rivales en esta fase de grupos de la Libertadores.

Desde ahí ganó doce partidos y empató dos. En Copa Libertadores ganó ocho de dichos encuentros y empató uno, mientras que en Sudamericana ganó en cuatro ocasiones y obtuvo una igualdad.

De igual forma, el Verde no perdía dos partidos consecutivos por Copa Libertadores desde mayo de 2014, cuando perdió contra Defensor Sporting en la ida y la vuelta.

En 2015, Nacional perdió ante Barcelona en la tercera fecha de la fase de grupos, pero en la jornada siguiente venció a Estudiantes de visitante. Ese mismo año, ya en octavos de final, perdió en la ida contra Emelec por 2-0 y luego ganó por la mínima diferencia en la vuelta, lo cual no le alcanzó para pasar a cuartos.

La Libertadores de 2016 solo le dejó una derrota al club antioqueño, que cayó en la ida de los cuartos de final contra Rosario Central, equipo al cual derrotó 3-1 en el Atanasio para darle la vuelta a la serie.

Como datos adicionales, hay que resaltar que Nacional nunca le pudo ganar a Botafogo en seis compromisos disputados, cinco de ellos amistosos, con un saldo de cuatro derrotas y dos empates. Además, esta fue la primera caída de Nacional como local en torneos internacionales bajo la dirección técnica de Reinaldo Rueda.

La última vez que Atlético Nacional perdió sus dos primeros partidos en fase de grupos de Libertadores fue en la edición del 2000, cuando perdió 4-0 ante la Universidad de Chile como visitante y después en su estadio 2-3 ante Atlas. Ese año, el equipo paisa quedó último en su grupo con 7 puntos.



De quedar afuera en esta fase de grupos, sería el cuatro campeón vigente que no supera dicha instancia en la Copa Libertadores al año siguiente, algo que le sucedió a Internacional en 2007, Liga de Quito en 2009 y San Lorenzo en 2015.

Sin embargo, las opciones para el cuadro antioqueño aún le dan mucha vida en la competición, pues todavía quedan 12 puntos en disputa, teniendo en cuenta que 11 equipos avanzaron a octavos de final el año pasado con esa cifra o menos y tres de ellos fueron primeros en su grupo. (hubo un clasificado con ocho unidades).