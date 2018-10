Historial América de Cali vs Once Caldas

El enfrentamiento de hoy entre América de Cali y Once Caldas será el capítulo 194 de este duelo en el fútbol colombiano. Este historial lo comanda el conjunto escarlata, que de 193 partidos salió victorioso en 92, contrarrestando los 55 triunfos del equipo albo, y los 46 empates que se han dado.

Hasta ahora, son 96 partidos los que se han disputado oficiando América de Cali de local. De ellos, ganó en 62, empató en 24 y perdió apenas en 10.

Torneos cortos

En esta parte del historial la situación está invertida, es Once Caldas quien domina a 'La Mechita'. Esta será la trigésimo séptima oportunidad en la que los 'Diablos Rojos' se enfrentarán al 'Blanco Blanco' desde el inicio o cambio de formato a los torneos cortos en el fútbol profesional Colombiano. De los 30 juegos disputados entre ambos conjuntos desde 2002, América salió victorioso en apenas 8 oportunidades, mientras que el conjunto 'Albo' lo hizo en 15. Se dieron 7 empates.

Sin embargo, Once Caldas no derrota al América en condición de visitante desde hace 12 años y 5 meses. La última victoria del 'Blanco Blanco' visitando al 'escarlata' fue el 11 de noviembre de 2004. En aquella oportunidad el marcador a su favor fue establecido por un 2-1 con anotaciones de Elkin Soto y Édgar Cataño. A partir de ahí, el Once visitó al América 10 veces sin fortuna alguna, consiguiendo 5 empates y 5 derrotas.

Resultados América-Once Caldas en torneos cortos

2002: América 3-1 Once Caldas / Once Caldas 2-0 América

2003: América 1-1 Once Caldas / Once Caldas 1-0 América

2003-I (Cuadrangulares): América 1-3 Once Caldas / Once Caldas 2-0 América

2004: América 1-0 Once Caldas / Once Caldas 3-0 América

2004-II (Cuadrangulares): América 1-2 Once Caldas / Once Caldas 1-4 América

2005: América 1-1 Once Caldas / Once Caldas 1-0 América

2005-II (Cuadrangulares): América 3-2 Once Caldas / Once Caldas 2-1 América

2006: América 0-0 Once Caldas / Once Caldas 4-1 América

2007: América 2-3 Once Caldas / Once Caldas 2-2 América

2007-II (Cuadrangulares): América 2-1 Once Caldas / Once Caldas 1-0 América

2008: América 3-1 Once Caldas / Once Caldas 2-0 América

2009: América 1-1 Once Caldas / Once Caldas 0-0 América

2010: América 2-1 Once Caldas / Once Caldas 3-1 América

2011: América 2-1 Once Caldas / Once Caldas 4-0 América

2011 (Play-offs): América 0-0 Once Caldas / Once Caldas 2-0 América

Ley del ex

Estos son algunos jugadores que han pasado por América de Cali y Once Caldas.

Giovanni Hernández, Mauricio Romero, Manuel Galarcio, Jhon Eduis Viáfara, Arnulfo Valentierra, Sergio Galván, Léider Preciado, Nóndier Romero, Julián Vásquez, Julián Mesa, Carlos 'Panelo' Valencia, Marco Canchila, Luis Omar Valencia, Herly Alcázar, Malher Tressor Moreno, Jimmy Asprilla, Édinson Chará, Andrés Felipe Casañas, José Iván Vélez, John Valencia, Luis Tejada...