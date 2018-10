Fernando 'Pecoso' Castro: ‘El equipo no me ofreció el nivel del partido anterior’

En un compromiso sin muchas opciones claras de gol, el equipo ‘cardenal’, con gol del Jonathan Gómez, quien cobró desde el punto penalti, luego de una falta en el área de Marlón Torres sobre Damir Céter, se quedó con los tres puntos y subió a la posición 6 con 19 puntos, mientras que su rival, Atlético Bucaramanga, se ubica en el puesto 11 con 16 unidades.

Ahora bien, en el momento de la atención a los medios de comunicación, el entrenador manizalita, Fernando 'Pecoso' Castro, fue autocrítico con lo que observó en el desarrollo del partido, porque según su concepto, el equipo expuso una cara diferente a la que se vio en la fecha anterior contra Independiente Medellín.

“En el partido que ganamos contra el DIM, le quitamos el balón a ellos y después lo atacamos y le definimos el compromiso. Pero hoy no se vio nada de eso. Me voy sorprendido porque el equipo no me tuvo el nivel del partido anterior y además se vio muy reducido y sin ideas”, expresó Castro.

Asimismo, dejó percibir la intranquilidad que le dejó ver el nivel de muchos jugadores en este partido que perdieron contra Independiente Santa Fe, porque no se parece en nada al aspecto futbolístico con el que enfrentaron el último partido.

“En la parte individual, hubo jugadores que no mostraron la misma brillantez que tuvieron ocho días atrás. Me preocupa. Entonces empezaré a revisar que puede estar pasando”, finalizó el director técnico de Atlético Bucaramanga.

En la siguiente fecha, el equipo ‘leopardo’ recibirá -en Floridablanca-, el día sábado al Deportivo Pasto, onceno que es tercero en la Liga Águila 2017-I, y viene de ganarle 2-1 de local a Millonarios.