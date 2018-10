Goleada 'escarlata' en el clásico vallecaucano (3-0)

1-0, min. 1, Lucumí. 2-0, min. 25, Martínez Borja. 3-0, min. 70, J. C. Angulo.

América : Bejarano; Vélez, Castañeda, Herner, J. C. Angulo; Mosquera, Arboleda, Lucumí, B. Angulo (Hernández, min. 82); Silva (Ayala, min. 76) y Martínez Borja.

Gracias por acompañarnos en el minuto a minuto del clásico vallecaucano. En minutos, la crónica del partido en VAVEL Colombia.

¡¡FINAL DEL PARTIDO!! Victoria contundente del América por 3-0 ante el Deportivo Cali.

90' VARGAAAAS salva el cuarto gol del América. Partidazo de los rojos.

88' Amarilla para Candelo y Aguilar por reclamos al árbitro.

86' Falta a favor de América

81' Partido 10 puntos para el América. Segundo cambio rojo: sale Brayan Angulo y entra el Cucho Hernández.

76' Cambio en América: sale Silva y entra Ayala.

75' Amarilla para Martínez Borja

73' Tercer cambio en el Cali: sale Roa y entra Nicolás Benedetti.

70' Golazo de Juan Camilo Angulo para el América. Cae el tercero del rojo ante el rival de patio.

69' Tiro libre peligroso para el América.

67' El Cali con dos cambios no mejora. América mantiene el resultado controlando el partido.

65' Cobro desviado de Candelo

64' Falta de Vélez sobre Orejuela.

62' Cambio en el Cali: sale Albarracín y entra Mayer Candelo.

58' América de otro nivel y el Cali irreconocible, jugar peor que lo de esta noche no se puede.

56' Falta de Pérez. Amonestado

55' Cambio en el Cali: Sale Duque y entra José Lloreda.

53' Amonestado Miguel Murillo en el Cali.

51' Partido dividido sin un dominador absoluto en la segunda parte.

49' Gol anulado de Martínez Borja.

46' Falta de Pérez sobre Martínez Borja.

46' Sin cambios para la segunda parte para los rojos y verdes.

¡¡ARRANCA LA SEGUNDA PARTE!!

20.37 Es superior el cuadro rojo en el clásico, muy mal primer tiempo para el Cali.

¡¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO EN EL PASCUAL!!

47' La dupla Silva y Martínez del rojo ha sido imparable para la defensa verde.

45' Se juega el tiempo de reposición en el Pascual.

43' Remate de Vargas que despejo Bejarano

41' Tiro libre para el Cali.

40' Se debe reponer 4 minutos perdidos en la para del partido.

34' Choque entre los Angulo. En suelo, Juan Camilo de América y Jeison del Cali.

33' Remate desviado de Murillo

31' Tiro libre a favor del Cali. Amonestado Jonny Mosquera.

29' Remate desviado de Roa

28' Gana el rojo, con dos goles en menos de media hora de partido.

25' Gol de América, marca de penal Martínez Borja.

24' Amonestados Orejuela y Rosero en el Cali

23' Penal para América, falta de Rosero sobre Silva

23' Ha bajado la intensidad el cuadro rojo y le da la pelota al Cali, que no puede hacer nada con ella.

20' Lucumí recorta una pelota que iba a recibir Roa solo en el área.

16' América es el dominador claro del clásico. Gana con suficiencia ante un Cali apagado.

14' Pelota cruzada que no puede conectar Duque.

12' Otra atajada de Vargas, el único con las pilas puestas en la defensa del Cali.

11' Atajada de Bejarano ante remate de Aguilar

10' Buena atajada de Vargas

8' Falta frontal a favor de América

7' Córner para el Cali

5' Falta peligrosa a favor de América

4' América juega mejor, los verdes no se recuperan del golpe tempranero.

1' Gol de América. Marca a los 17 segundos, Jeison Lucumí.

¡¡ARRANCA EL CLÁSICO EN EL PASCUAL GUERRERO!!

19.14 Titular de América: Bejarano; Vélez, Castañeda, Herner, Angulo; Mosquera, Arboleda, Lucumí, B. Angulo; Silva y Martínez Borja.

19.10 Titular del Deportivo Cali: Vargas; Orejuela, Rosero, Mera, Angulo; Pérez, Aguilar, Albarracín, Roa; Murillo y Duque.

18.15 Iniciamos la cobertura del Clásico Vallecaucano, todo por VAVEL Colombia.

Desde ya estamos listos para vivir las emociones del partido América de Cali vs. Deportivo Cali en vivo por la Liga Águila, en VAVEL Colombia. Sigue el fútbol colombiano y todo lo que ocurra en clásico vallecaucano, donde sino es más en VAVEL.

El partido se realizará en el Estadio Pascual Guerrero a partir de las 19.45 hora local. El árbitro del encuentro será Mario Herrera.

Cárdenas destacó que no será fácil los partidos ante América y Junior: "Los partidos de esta semana no serán fáciles y tenemos que aprovecharlos para comenzar a asegurar la clasificación".

En cuanto al partido, Héctor Cárdenas aseguró: "Yo no me preocupo por el sistema de juego. Yo me preocupo porque mis jugadores sepan saber cuándo defender y cuándo atacar".

Igualmente, expresó a la prensa: “El equipo ha reaccionado para bien en su intensidad y su fútbol. No pienso en el descenso, estoy preocupado por meterme a los ocho”.

En la visita, debemos seguir al volante Nicolás Benedetti y Miguel Ángel Murillo, jugadores claves en la era de Héctor Cárdenas.

A seguir en el local, el rendimiento de Cristián Martínez Borja y Santiago Silva, jugadores claves en la remontada escarlata de hace una semana.

Convocados del América de Cali

En el partido más reciente en el Pascual Guerrero, el América de Cali y Deportivo Cali empataron a tres goles con tantos de Lloreda y doblete de Roa por los verdes y por el rojo anotaban Silva en dos ocasiones y Martínez Borja puso el empate.

Los azucareros, son quintos en la liga con 20 puntos y buscan un triunfo para mantenerse entre los ocho mejores de la Liga Águila.

Los escarlatas vienen de golear al Once Caldas por cuatro a dos por Liga Águila. El equipo de Hernán Torres necesita sumar y sumar para alejarse del fantasma del descenso.

El América de Cali recibe la visita de su acérrimo rival Deportivo Cali en el Pascual Guerrero, tercer gran clásico de la temporada y en el cual se pone en juego un cupo entre los ocho mejores de la Liga Águila. Dos grandes equipos, dos grandes rivales y un gran partidazo del fútbol colombiano.

