Jhon Edison Mosquera: "No sé qué está pasando, los rivales nos llegan y concretan"

Al finalizar el partido entre Estudiantes de La Plata y Atlético Nacional, el jugador vallecaucano Jhon Edison Mosquera se refirió a la prensa sobre la derrota (1-0) del cuadro colombiano. Resultado que trunca las aspiraciones de Atlético Nacional por defender el título de Campeón Continental.

"Jugar este partido era la ilusión de todos mis compañeros, sumar los tres puntos. Sabemos que estamos un poquito mal en el torneo internacional" comentó Jhon Edison quien además se mostró impotente ante la situación que atraviesa el plantel: "No sé qué está pasando, los rivales nos llegan una vez, dos veces y concretan. Nacional no es así, se vio el año pasado. Los rivales tienen que tener ocasiones, está claro, pero no nos marcaban con la facilidad que nos marcan ahora." sostuvo el futbolista colombiano.

Jhon Edison Mosquera, consideró que para el segundo tiempo Atlético Nacional saltó a la cancha con otra postura: "en la segunda parte hemos salido con más 'hambre' de remontar el partido" aunque es consciente que no se generaron muchas jugadas para reflejar la actitud en el marcador: "tampoco creamos ocasiones para decir que podíamos ganar, pero lo intentamos. Yo tuve dos por banda e intenté hacer las cosas bien, pero no se dieron. Hay que autoevaluarse y pensar en lo que viene" manifestó el jugador 'verde'.

Mosquera, también se pronunció sobre el arbitraje y particularmente en una jugada en la que recriminó de una manera acalorada: "se me tachaba de que yo era polémico, por lo sucedido con Santa Fe. En la única ocasión que uno dice que puede ser gol yo veo que el central saca la mano, yo creo que se vio es penalti, pero claro el árbitro no la ve, no la pita. No podemos juzgar a nadie, ya está" explicó Jhon Edison.

Esta derrota en suelo argentino dejó a Nacional con cero puntos de nueve disputados, a falta de tres fechas el actual campeón de la Copa Libertadores se encuentra con un pie y medio afuera de la competencia. Sobre esto, el volante 'verdolaga' sentenció: "hay que ganar, ya llevamos tres derrotas. Los tres partidos que nos quedan tenemos que salir a matarnos, independientemente de que pasemos o no, hay que ganar."

Por otra parte, el futbolista reconoció que el equipo hecha de menos a los jugadores que dejaron la institución: "sabemos la huellas que dejaron los excompañeros, son jugadores importantes." manifestó Mosquera.

De igual forma, resaltó la ausencia de Macnelly Torres en el compromiso: "Macnelly es el diez del equipo, tiene una inteligencia que muchos no tienen. Una pena que no haya estado hoy, pero somos compañeros y el otro que está intenta hacerlo lo mejor posible, independientemente de que salgan bien las cosas o no salgan" aseveró Jhon Edison Mosquera.

Sobre las especulaciones que se han estado vociferando sobre supuestos problemas en la interna del club, el jugador tomó un postura 'gambeteadora' y respondió dando otro enfoque a lo preguntado: "Nosotros estamos dolidos, pero el equipo está trabajando. Aquí no hay que pensar en individual, somos un grupo y tenemos que empezar en grupo".

Finalmente, cerró con esta frase: "hay que dar la cara siempre, cuando se pierde y cuando se gana. Yo soy así, no me le escondo a nadie. Ya debemos pensar en lo que se viene".