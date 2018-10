“No hicimos el mejor partido, esto es atípico con Atlético Nacional”, Reinaldo Rueda

Última posición con cero puntos y diferencia de gol -4, esa es la actual ubicación de Atlético Nacional, el actual campeón de la Copa Conmebol Bridgestone Libertadores, en el grupo 1. Hasta el momento, el equipo ha perdido 2-1 de visitante contra Barcelona de Ecuador; 0-2 de local contra Botafogo, y 1-0 de visitante contra Estudiantes de la Plata.

Ayer, después de la derrota ante el equipo argentino por la mínima diferencia, Reinaldo Rueda indicó que no fue el mejor partido que ha jugado su equipo, porque el comportamiento no fue el esperado y más teniendo en cuenta que han tenido partidos complicados, pero en el de ayer no se encontró el equipo.

“Indudablemente no hicimos un buen partido, creo que eso es atípico en Atlético Nacional. Hemos tenido partidos difíciles, pero hoy no nos encontramos, no hicimos el partido que se requería para estar en esta instancia, estuvimos imprecisos con los pases. En el primer tiempo no se vio la colectividad, y todo eso influyó para no conseguir el resultado que queríamos”, declaró.

Además de lo anterior, Rueda también dijo que el equipo se encuentra en un recambio de jugadores, especialmente en el ataque, donde se fueron jugadores fundamentales para la idea de juego que tiene el equipo ‘verdolaga’, y también se le debe agregar la lesión de jugadores y la suspensión de otros.

“Estamos en una transición difícil, porque se fueron jugadores principales, principalmente en el frente de ataque, y a eso se le agregó la mala fortuna de la lesión de Felipe Aguilar, la sanción de Mateus Uribe, y la lesión de Macnelly Torres, ayer en el último entrenamiento, todo eso es complicado. Así que yo creo que esto nos está costando. Los jugadores que tenemos son buenos, pero falta que se consoliden”, articuló el director técnico vallecaucano.

En la actualidad, Atlético Nacional es líder en la Liga Águila con 32 unidades, mientras que en la Copa Libertadores, en el grupo 1 es último con 0 puntos. Acerca de lo anterior, Reinaldo dijo que lo del ámbito local ayuda, pero que en el plano internacional dejó en claro que afectó muchísimo la primera derrota.

“Pienso que lo de la Liga Águila ha sido muy bueno, positivo y fortalece, pero en el plano internacional, la derrota ante Barcelona de Ecuador, llenó de precipitud y ansiedad al equipo, y más si se tiene en cuenta los lesionados y suspendidos que tenemos”, finalizó.