Reinaldo Rueda: "He tenido muchas ofertas, pero el compromiso sigue con Nacional"

"A raíz de todo lo que he logrado con Atlético Nacional he tenido muchas ofertas de Suramérica, Europa y Asia. Con algunos de ellos he hablado, pero el compromiso sigue con Nacional. No he firmado ni hablado con nadie, seguramente es muy atractiva económica y deportivamente. Es un negocio muy codiciado y hay mucha gente detrás de él. Hasta que no termine mi vinculación con Nacional no me puedo comprometer con nadie, no puedo ser irresponsable", expresó Reinaldo Rueda ante los rumores que lo acercaban a la dirección técnica de Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, como todo técnico, el resultado es lo que más importa, Rueda no es la excepción y por eso espera mejorar con el equipo 'verdolaga'. "Nosotros dependemos de los resultados. Atlético Nacional es un equipo diseñado para competir de manera internacional, yo me puedo quedar en Nacional cinco años, pero nadie me sostiene si no me acompañan los resultados".

"Para cualquier profesional es motivo de orgullo trabajar en Nacional".

"Hay muchos objetivos, en 15 días peleamos la Recopa, está la Liga, todavía tenemos opciones para seguir compitiendo de manera internacional, si no se nos da seguiremos trabajando para volver. Acá valen son los hechos", comentó el técnico de 60 años.

Rueda habló de cómo Juan Pablo Ángel se integró al cuerpo técnico 'verde'. "Cuando se cumplió el contrato el 16 de diciembre, les manifesté a los directivos que no iba a seguir más en Nacional por los problemas de salud que venía acarreando. Ellos me dieron la confianza y me dijeron que dejara una persona de confianza, y a Juan Pablo Ángel yo lo designé y por eso ha estado con nosotros en el cuerpo técnico".

"En ningún momento se iba a traer algún preparador físico inglés. No se de donde sale esa información, todas esas especulaciones no son ciertas. Hay conflictos, diferencias que son normales dentro de un equipo de fútbol", aclaró Rueda quien además dijo que siempre hay discusiones con el profesor Velasco, con quien trabaja hace más de 30 años, "cada 72 horas peleo con el, en un grupo de trabajo debes tener gente que te haga caer en los errores".

Sobre el tema de Macnelly Torres y su llegada anticipada a Medellín debido a su lesión muscular. "Fue una decisión que compartimos con el doctor Hernán Luna. Es algo que me entristece que no respeten las declaraciones de toda una institución como Luna. El me manifestó que sería mejor para la recuperación el devolverlo para Medellín y ganar 72 horas. Si se hubiera devuelto con nosotros eran 17 horas más de espera y se podría agravar más la situación de Macnelly, siempre hemos tenido una relación de respeto".

"Quien hizo esos rumores tiene una mente muy dañina, son francotiradores gratuitos", expresó.

Finalmente analizó lo que le queda a Nacional este semestre en materia internacional. "Los partidos que se vienen los vamos a encarar con el mayor profesionalismo, gran intensidad, por nuestra hinchada, por la camiseta".