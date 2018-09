Alexis Henríquez: "Vamos a darlo todo para lograr la clasificación"

Tras la mala campaña que atraviesa Atlético Nacional en la Copa Libertadores 2017 en su condición de actual campeón. Alexis Henríquez salió al frente del tema, aceptó los errores en la cancha y se comprometió a mejorar lo que queda en el grupo, donde dependen de un 'milagro' para avanzar a octavos de final.

"Mientras estén las opciones, vamos a dar todo para lograr la clasificación. Se que nuestra afición y nosotros sufren los malos resultados. Hemos merecido más, los contrarios no nos han superado en el juego. Si no se nos dan los resultados, vamos a luchar para ganar la Liga, volver a la Copa Libertadores y ganar la Recopa, algo que no tenemos en las vitrinas y queremos conseguirla", expresó.

Alexis Henríquez llegó en el año 2012 para disputar su primera Copa Libertadores con Atlético Nacional, el defensor samario es el único colombiano en ganar este trofeo con dos equipos diferentes del país. En cinco años defendiendo los colores 'verdolagas', Henríquez acumuló más de cinco títulos.

Por su parte, Macnelly Torres fue autocrítico con el modo de juego del equipo 'verdolaga'. "Nosotros no podemos excusarnos de los malos partidos internacionales. En el juego hemos tomado malas decisiones, a veces hemos querido hacer unas cosas que no nos ha salido. Hoy no tenemos ninguna disculpa".

"En el grupo hay muchos jugadores con varios partidos internacionales encima. No queremos que esta racha se nos alargue, queremos salir de este bache. Queremos transmitirle a la hinchada que este es un grupo ganador, tenemos muchas metas en mente y trabajaremos para conseguirla", comentó el volante barranquillero quien se recupera de un microdesgarro muscular.

Finalmente, 'Mac' indicó que "la Recopa es como otra vez ganarnos la Libertadores, es un trofeo que no tenemos y lo queremos conseguir. El grupo está muy fuerte y solo piensa en ganar", concluyó.