Andrés Mosquera: "Mis compañeros confían mucho en la capacidad que yo tengo"

En compromiso válido por la tercera fecha del grupo 3 de la Copa Libertadores, el equipo que dirige Luis Zubeldía le ganó 2-0 a Melgar de Perú, los goles del equipo local fueron obra de Valentín Viola y Andrés Mosquera. Aunque la visita estuvo cerca de descontar en el marcador, le faltó mayor precisión en el momento de definir las opciones.

Luego del compromiso, los jugadores hablaron con los medios de comunicación. Andrés Mosquera, quien estuvo presente en el marcador, comentó que sus compañeros le tienen mucha confianza en el momento de hacer jugadas con balón quieto, porque eso es lo que se trabaja en el momento de preparar los partidos que se van a disputar.

“Y sí, ellos (mis compañeros) me tienen mucha confianza en las capacidades que yo tengo. Eso no es nada nuevo y mucho menos es casualidad, porque se viene haciendo un gran trabajo con este nuevo cuerpo técnico. La pelota quieta se ha vuelto una fortaleza para nosotros, pues ahora nos vemos mucho más sólidos en defensa y también en el momento de ir al ataque”, expresó el defensa central.

En el momento de hacer el gol, Mosquera comentó que se tomó confianza para salir jugando desde el fondo, aprovechó la velocidad y fue colectivo en el momento de dar el penúltimo pase, que después terminó concretando, teniendo en cuenta que anticipó la salida del arquero visitante.

“Es una jugada en la que salgo desde la parte de atrás, aprovechando mi velocidad, tuve la capacidad de jugármela en el 1 contra 1, pasé y miré hacia el costado esperando la devolución. Juan Fernando Quintero la entendió y me puso un excelente pase y ahí fue que anticipé al arquero de ellos”, expuso Andrés.

Para finalizar, el jugador de Independiente Medellín explicó que no subraya el trabajo de hoy, sino el que se viene observando desde hace aproximadamente dos años, aunque ahora se ven más fortalecido por los entrenamientos.

“Yo considero que no es un Andrés Mosquera de hoy, yo me quedo con el de hoy, yo me quedo con lo que he venido haciendo durante año y medio, casi dos años. El gol y el trabajo del partido contra Melgar, es el reflejo de lo que se hace en las jornadas de entrenamiento, de las buenas actuaciones que he tenido. La gente se queda con el hoy, pero eso es el resultado de grandes partidos y semestres que he tenido en lo personal”, finiquitó.