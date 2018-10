Luis Zubeldía: "Que nosotros hayamos sido superiores, no significa que seamos mejores"

Tras obtener el primer triunfo en el certamen internacional, el técnico del Deportivo Independiente Medellín habló sobre la actuación de sus dirigidos frente a Melgar: "Para nosotros era muy importante poder ganar, de lo contrario el margen para clasificar era mínimo y con un triunfo nos acomodamos mejor".

Sobre los jugadores

Zubeldía resaltó la actuación de todo el plantel en general, el estratega aseguró que el equipo estuvo bien ubicado en la cancha y manejó bien el partido y destacó a jugadores como Juan Fernando Quintero. "Él sabe que a mi me gusta esa posición intermedia, me parece que donde más puede dañar es centro derecha, es decir en la posición donde se mantuvo la mayoría del tiempo. Me permite desequilibrio, remate, asistencias e inclusos centros como el que le hizo a Mosquera", comentó. "He visto como los jugadores se han entregado para poder sacar el partido. Se hizo lo mejor posible y me gustó, aún con jugadores que todavía se están recuperando".

Sobre Leonardo Castro, Zubeldía afirmó que le había gustado su juego, en especial el segundo tiempo, y resaltó su rendimiento en los 60 minutos que jugó.

Entre los mencionados también estaban Juan Camilo Saiz, de quien dijo que es un ejemplo porque tuvo muy buen partido.

Además, entre los destacados también estuvo Luis Carlos Arias: "Él pidió el cambio porque realmente hizo un esfuerzo muy grande marcando a un jugador del rival todo el partido, ha hecho una tarea de destacar, entregando bien y concretó todos los pases. Lógicamente el jugador que no juega en su posición natural para el entrenador puede ser un caso de crítica, lo importante es evaluar que funcione".

Control del balón

El conjunto antioqueño tuvo la posesión durante 75 minutos del partido, frente a Melgar, para Luis Zubeldía es importante que el plantel tenga el control de la pelota, sin embargo manifestó que le generó preocupación los 15 minutos en que Melgar se hizo dueño de ella.

"Me gusta como planteamos el partido si manejamos la pelota, puede existir un equipo que maneje mejor la pelota y eso implica correr un riesgo y algo a resolver. Cuando el rival la tuvo fue un momento de confusión y nerviosismo que nos llevo a perder el balón, el segundo tiempo se vio algo mas consistente de parte nuestra yendo a buscar de entrada y a partir de ahí el equipo se volvió a sentir seguro". Comentó el estratega.

Rotación

Para asegurar el rendimiento de sus jugadores, el técnico del Poderoso aseguró que será necesaria la rotación, aunque no es de su agrado: "Mi mensaje con los jugadores fue claro antes del partido con Bucaramanga, ya teníamos planificado que contra Emelec iría el mismo equipo; contra Águilas rotamos la mayoría de los jugadores. Aunque no me gusta porque se corre el riesgo de perder la identidad".

"Con Tolima rotaremos a todos los jugadores para llegar bien el partido contra Melgar". " Ahí es donde necesito que todos estén a la altura, porque todos nos estamos jugando algo y todos quieren demostrar que pueden ser alternativas muy importantes", completó Zubeldía.

Finalmente, el técnico argentino concluyó que teniendo a todos sus jugadores recuperados se puede ratificar el equipo, dar un toque de variantes, demostrando que se puede ganar cada partido brindando un buen espectáculo. Adicional, el tener a todos sus jugadores le facilita mostrar distintos perfiles del equipo y a su vez corregir errores.