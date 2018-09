Atlético Nacional, ratificó su invicto ante Huila (0-1)

Atlético Huila : Breiner Castillo; Elvis Perlaza, Jhon Lozano, Eddie Segura, Marvin Valencilla; Carlos Robles, Andrés Ricaurte, Ronaldo Tavera (J. Betancur, min. 84), Sergio Almirón; Jorge Ramos, Ómar Duarte (C. Cangá, min 67).

Atlético Nacional : C. Bonilla; Haider Borja, C. Cuesta, R. Miller, E. Velasco; E. Blanco, J.P Nieto, M. Vázquez (C. Dájome, min. 75); R. Quiñónes, A. Ibargüen (O. Franco, min. 63) (A. Sarmiento, min. 87), A. Rodríguez.

: 0-1, min. 18, A. Rodríguez.

: Leevan Suárez - Atlántico. Amonestó: R. Quiñónes (min. 22), M. Vázquez (min. 40), M. Valencilla (min. 88), A. Rodríguez (min. 90+1)