Reinaldo Rueda: "los muchachos se brindaron y defendieron con orden el gol"

Después de la dura derrota por Copa Libertadores el pasado miércoles, y a su vez la posterior rueda de prensa organizada por el club para dar claridad a los rumores de la inestabilidad interna, Atlético Nacional cerró una semana bastante pesada con una victoria de visita ante el Atlético Huila en Neiva desde el Estadio Guillermo Plazas Alcid por la mínima diferencia (0-1) con gol de Arley Rodríguez.

Con 35 puntos y a falta de disputar 21 en los siete partidos que le restan por calendario, Nacional sigue caminando a su antojo y ritmo, con la titular o su equipo alterno, a los equipos colombianos de la Liga Águila 2017-I. En esta ocasión con el equipo alterno que dispuso Reinaldo Rueda, se planteó un equipo corto y que controlara el balón, pero la verdad se vio poca ambición en ataque por parte del 'verdolaga', siendo el gol una oportunidad encontrada desde el error de la defensa del equipo 'Opita' que cobró Arley, pero que durante los 90' terminó siendo Cristian Bonilla la figura destacada del partido con sus participaciones.

En rueda de prensa, Reinaldo Rueda aceptó la participación del equipo y su esfuerzo para sostener el único gol del partido y que permitió los 3 puntos. "Quizás nos faltó concretar el partido en alguna de las posibilidades que tuvimos. Se sufrió mucho, no fue un partido fácil para nosotros y es un premio importante para los muchachos, que se brindaron y defendieron con orden el gol. Importante haber sumado por todo lo que significa la Liga", esto último teniendo en cuenta que la consecusión del torneo asegura el cupo de Atlético Nacional en la Copa Libertadores 2018, pues no se quiere perder el rodaje del torneo internacional.

Frente a la consulta que se le hizo sobre el alto contraste de resultados entre el torneo colombiano y el internacional, Rueda habló de una transición del plantel. "El no tener la eficacia, que se fueran jugadores importantes en el ataque, nos quitó profundidad, un poco verticalidad. Eso lo sentimos. Estamos viviendo esa transición difícil. El equipo de Copa pienso que le dolió mucho no haber iniciado bien ese primer resultado contra Barcelona en Guayaquil. Nos precipitó y producto de ello quizá esa situación que se dio en ese partido de visita en Argentina. Estos otros jóvenes que jugaron hoy están en ese proceso de consolidarse. El caso de Arley, Rodin, el mismo Dájome. Por ahí pasa. No hemos tenido la eficacia, se ha jugado bien, pero no hemos concretado".

Por último habló sobre la reacción que han notado después de la aclaración a los rumores que realizó en rueda de prensa junto a los capitanes del equipo. "No sé si ya con la claridad se siga hablando. Pienso que ahora nosotros nos tenemos que concentrar en el juego, en sumar puntos, en reinvindicarnos en los partidos de Copa pues quedan tres juego importantes, además del partido de Recopa. Esto es así, como dice el dicho 'si uno da papaya, se expona'. Toca es ganar. Estos muchachos creo que han hecho un gran esfuerzo. Muchos de ellos estuvieron en Argentina el miércoles, llegaron el jueves por la noche, y hoy se brindaron con integridad. Ahora queda superar el bache porque esa es la exigencia de Atlético Nacional".

Este miércoles Nacional cumple su fecha aplazada contra Junior de Barranquilla en el Atanasio Girardot, el sábado continúa en Medellín contra el Once Caldas, y en 9 días recibe a Estudiantes de La Plata jugándose la última carta que queda para continuar su lucha en superar la fase de grupos de la Libertadores y retomar camino en su defensa al título.