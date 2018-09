Atlético Nacional vs Junior en vivo y en directo online (2-1): En el último suspiro del partido, Nacional se quedó con el triunfo

“22:02. Hasta aquí los acompañó Simón Gómez, en Twitter me pueden encontrar como @gomez_simon. Recuerden que si quieren tener la mejor información de Atlético Nacional y el futbol colombiano, deben seguir en Twitter @AtNacionalVAVEL y @Colombia_VAVEL respectivamente. Gracias por su sintonía y feliz noche.

“21:59. A pesar de la victoria, los verdes tendrán mucho que mejorar en la creación del juego y en la parte defensiva.

“21:59. Junior se quedó con 11 puntos, los mismos que el penúltimo (Envigado) y el último (Cortuluá).

“21:57. Con esta victoria, Atlético Nacional llegó a los 38 puntos y se acerca al récord de puntos que impuso en el torneo finalización del 2015 cuando hizo 45 puntos.

93’ ¡Final del partido! En la última jugada del partido ganó Atlético Nacional 2-1 ante el Junior.

93’ Desborde de Uribe que tiró un centro atrás por el piso, Viera se pasó y Alexis Pérez falló en el rechazo e Ibargüen definió con el arco vacío.

93’ ¡GOOOOOOOOOOOOL DE ATLÉTICO NACIONAL! ANDRÉS IBARGÜEN PONE EL 2-1 EN LOS SEGUNDOS FINALES.

90’ Amonestado Mateus Uribe y se jugarán tres minutos más.

86’ Segundo cambio en el Junior, sale Jarlan Barrera y entró Deivy Balanta.

84’ Amonestado Germán Gutiérrez en Junior.

80’ Último cambio en Nacional. Salió Rodin Quiñones y entró Arley Rodríguez.

76’ Segundo cambio en Nacional, se retiró Dayro Moreno y entró Luis Carlos Ruiz.

74’ ¡GOOOOOOOOOOOOL DEL JUNIOR! LEONARDO PICO. DESDE FUERA DEL ÁREA REMATÓ Y VENCIÓ AL GOLERO FRANCO ARMANI.

72’ Primer cambio en la visita. Salió Jorge Aguirre y entró Robinson Aponzá.

70’ Primer cambio del partido. Se retira Alexis Henríquez, que le dejó la cinta a Bocanegra y entró Juan Pablo Nieto.

63’ ¡GOOOOOOOOOOOOL DE ATLÉTICO NACIONAL! DAYRO MORENO. DESDE LOS ONCE PASOS, MORENO ENGAÑÓ A VIERA QUE SE LANZÓ A SU DERECHA Y DAYRO LA MANDÓ A LA DERECHA.

63’ Penal para Atlético Nacional. Centró Uribe y Andrés Felipe Correa tenía sujetado a Dayro en el área y el referí cobró la infracción.

56’ Se salvó Junior. Tijera de Quiñones, pero el remate fue muy esquinado y salió desviado.

53’ Amonestado Alexis Henríquez, primero en Atlético Nacional por una falta sobre Ovelar.

47’ Tiro de esquina a favor del Junior, pero la sacó la defensa de Nacional.

46’ Gol anulado para Nacional. Remató Rodin Quiñones, pero le pegó a Dayro Moreno que estaba en posición adelantada.

45’ ¡Arranca la segunda parte!

“21:03. Salen ambos cuadros al campo de juego para disputar los últimos 45 minutos.

“20:57. En estos momentos Robinson Martínez, Raúl Navarro, Tito Manuel Gómez, Luis Carlos Perea, Eduardo Vilarete, Lorenzo Carrabs y Eduardo Retat salen al campo de juego y son reconocidos con aplausos por parte del público.

“20:52. La defensa ha estado sólida y no ha tenido mayores problemas en controlar a los delanteros locales.

“20:52. Junior no ha sido muy preciso del mediocampo para arriba, pero las pocas veces que lo hizo, incomodó a los locales de contragolpe.

“20:51. Nacional abusa de las bandas, en especial la izquierda con Farid Díaz y Junior sabe que van en busca del centro y llena la zona de jugadores.

"20:50. Atlético Nacional se lo nota muy lento en la transición de defensa a ataque y el Junior aprovecha esa lentitud para rearmarse.

“20:49. Por la visita lo hace Jorge Aguirre. "Hemos hecho un partido inteligente, contrarrestando los circuitos de Nacional y esperamos hacer lo mismo en el segundo tiempo".

“20:48. Habla Daniel Bocanegra. "Están muy cerrados, hay que tener tranquilidad y movilidad para quebrarlos", dijo sobre el planteamiento del visitante.

?Final del primer tiempo, Atlético Nacional 0-0 Junior.

41’ Segundo amonestado en el Junior, Enrique Serje.

39’ Tiro libre de Bocanegra que desvía la barrera y se va al tiro de esquina. Viera despejó el centro con los puños.

35’ Amonestado Jarlan Barrera.

34’ Disparo de Ramírez de media distancia y Viera controló fácilmente.

33’ Remate de Enrique Serje dentro del área, Armani dio un rebote y cuando Jarlan Barrera atrapó el disparo, el juez de línea alzó la bandera marcando el fuera de lugar.

20’ Pase de Andrés Ibargüen para Aldo Leao Ramírez, pero fue desviado por un defensor y cuando éste estuvo cara a cara ante el arco no definió.

19’ Centro de Daniel Bocanegra, Sebastián Viera se pasó, le quedó a Dayro Moreno que con una media volea disparó desviado.

16’ Remate de media distancia y de volea de Mateus Uribe que se va desviado.

13’ Remate de Jorge Aguirre que controló Franco Armani.

“19:58. Actos protocolarios en el Atansio Girardot.

Rueda cambió ocho jugadores a diferencia del partido ante el Huila, donde salió victorioso. Solo repiten Rodin Quiñones y Andrés Ibargüen.

Los locales acaban de confirmar los titulares para esta noche.

Comesaña hizo dos cambios con respecto al equipo que perdió ante el Cali. Salieron Rafael Carrascal y Edison Toloza e ingresaron Enrique Serje y Jarlan Barrera.

El conjunto visitante acaba de confirmar el once inicial.

Carrabs, que llegó en 1980 para reemplazar a Navarro, sacó pecho por la cantidad de presencias con Nacional. "Tengo 345 partidos y para mí es un enorme elogio haber tenido la gloriosa camiseta de Atlético Nacional".

Tito Gómez compartió la misma sensación que Navarro. "Siempre es mi alegría volver aquí. Siempre me alegro cuando Nacional sale campeón de nuevo".

Raúl Navarro, que viajó desde Argentina para estar en la celebración comentó que no pensó dos veces en ir a Medellín para estar en la celebración. "Cuando me llamaron para lugar en Atlético Nacional, no lo dude. Quiero que quede claro la felicidad que tenemos por estar aquí".

"Tenemos un sueño global y de internacionalización con este Club", dijo y agradeció la entrega de los exjugadores con Nacional. "Gracias a estos ídolos, a estas grandes figuras que han aportado su grano de arena para construir esta historia".

Ahora, habla en conferencia de prensa en el Atanasio Girardot el nuevo presidente de Atlético Nacional, Andrés Botero Phillipsbourne junto los ídolos de Nacional.

Por último, Retat delantero que jugó 222 veces con la camisa verdolaga se coronó dos veces campeón (1973 y 1976).

Vilarete, delantero jugó en 1976 y volvió 1979-1981. Se consagró campeón dos veces (1976 y 1981). Carrabs, arquero uruguayo jugó entre 1980-1986 y obtuvo un campeonato (1981).

Perea, mejor conocido como 'coroncoro' y marcador central tuvo dos ciclos en Nacional. El primero entre 1988-1990 y el segundo entre 1996-1998. Obtuvo cinco títulos, uno local y cuatro internacionales (la Copa Libertadores de 1989, dos Interamericanas, 1990 y 1997, y una Merconorte en 1998).

Martínez fue lateral derecho del cuadro verde, los argentinos Navarro y Gómez. El primero fue arquero entre los años 1971-1979 (obtuvo dos títulos, 1973 y 1976) y Gómez, volante llegó en 1971 hasta 1975 y consiguió una estrella (1973).

Robinson Martínez, Raúl Navarro, Tito Manuel Gómez, Luis Carlos Perea, Eduardo Vilarete, Lorenzo Carrabs y Eduardo Retat serán los invitados para en cotejo de hoy.

La fiesta se hará en el Pabellón Verde de Plaza Mayor y también en la jornada del próximo sábado, los ídolos compartirán con los aficionados en el Parque de Banderas antes del compromiso ante Once Caldas.

Nacional celebrará sus 70 años de existencia el viernes y aprovechará este partido para que varias de sus figuras en el pasado hagan presencia en el día de hoy.

Atlético Nacional vs Junior en vivo.

Buenas noches, bienvenidos a la transmisión en directo del partido de Atlético Nacional vs Junior en vivo, aplazado de la quinta fecha. Fue suspendido en su momento porque ambos clubes estaban en plena disputa de la Copa Libertadores 2017.

El último encuentro entre ambos clubes se dio en la final de la Copa Águila 2016 el 17 de noviembre. Atlético Nacional como visitante ganó 0-1 (3-1 en el global) con anotación de Andrés Ibargüen y obtuvo su tercera copa.

El lateral derecho del Junior, David Murillo dijo que enfrentar a Nacional los motiva y un triunfo sería una inyección anímica. "Es un partido con un plus diferente por la grandeza de ambos equipos, pero nosotros llegamos con hambre y necesidad de cambiar la situación".

El delantero paraguayo, Roberto Ovelar tomó el guante que dejó Comesaña cuando habló en el periódico El Heraldo sobre la ingenuidad de los ?tiburones en los partidos. "El tema de la ingenuidad en el equipo es algo que se viene hablando hace mucho tiempo. Personalmente, creo que es algo cierto y se tiene que corregir".

Además, agregó: "Todos los partidos tenemos la intención de ganarlos y de exigirnos. No nos regulamos si el partido es por la Liga Águila o en la Copa Libertadores".

Diego Arias, volante de contención de Atlético Nacional comentó que el cotejo ante Junior será complicado, a pesar del la situación de los barranquilleros. "Junior tiene muy buenos jugadores en la plantilla 2017. Si ellos estuvieran bien ubicados en la tabla de posiciones, también sería un compromiso complicado, además tienen jugadores que pueden marcar diferencia en ataque o defensa".

El encuentro se jugará en el escenario deportivo más importante de la ciudad de Medellín, el Atanasio Girardot, que tiene capacidad para 44000 personas.

Equipo que pierde no se toca. Julio Comesaña repetirá el once que viene de perder 3-1 ante Deportivo Cali en el Palmaseca.

Los ?verdolagas apostarán a la nómina titular para este partido, a diferencia de lo que hizo la fecha pasada ante Huila que usó la suplencia.

La defensa local deberá estar atento para detener a Roberto Ovelar. El delantero es el máximo goleador de Junior en el torneo con cinco goles.

La defensa del Junior deberá estar pendiente de Dayro Moreno, que al parecer volverá la centro del ataque y en este torneo lleva cinco goles, tres menos que el máximo anotador de la liga, Cristian Martínez Borja que tiene ocho.

Comesaña viajó con 18 jugadores para la ciudad de Medellín.

El entrenador uruguayo Julio Comesaña destacó la importancia que tiene enfrentar a los verdes. "Son partidos especiales para la gente, Nacional es el rival a vencer en los últimos años".

Reinaldo convocó a 18 jugadores para este partido.

El estratega de Nacional, Reinaldo Rueda, no sabe que nómina usar ante Junior. "Indudablemente estamos en la situación a definir. Este grupo descansó este fin de semana de modo que tenemos la posibilidad de salir con un grupo mixto o darle continuidad al grupo base".

Por liga colombiana, Atlético Nacional y Junior se han enfrentado 232 veces. Los verdes ganaron 89 veces, empataron 71 veces y Junior ganó 72 veces.

Cuando Nacional fue local, jugaron 118 veces, 62 ganó, empató 40 veces y tan solo perdió 16 veces.

En las 232 veces que han jugado, Nacional ha anotado 277 veces y Junior 255. Cuando Nacional fue local, los verdes ha marcado 177 tantos y Junior 95.

El último partido que Junior jugó de visitante fue el sábado ante Deportivo Cali por la fecha 14 del todos contra todos y perdió 3-1 con anotaciones de Fabián Sambueza y doblete de Jefferson Duque.

Junior no atraviesa un buen 2017. Eliminado de la Copa Libertadores en la tercera fase, en la Liga Águila 2017 tampoco va bien. Antepenúltimo de la tabla con 11 puntos y eliminado para los playoffs. Además ya sufrió un cambio de entrenador. Empezó con Alberto Gamero, pero salió por malos resultados y ahora lo entrena Julio Comesaña.

La última vez que Nacional jugó como local fue en la fecha 13 y venció 2-0 al Envigado con anotaciones de Arley Rodríguez y Mateus Uribe.

Nacional viene de ganar 0-1 ante Huila como visitante con gol de Arley Rodríguez.

Atlético Nacional en el torneo local va a pasó maravilloso. Tiene 35 puntos en 13 fechas y no ha perdido en lo que va del torneo. Ganó 12 veces y empató 2. En cambio, en la Copa Libertadores no va del todo bien. Ha perdido las tres veces que jugó y la defensa del título tiene un panorama complicado.