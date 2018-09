Con un final 'de infarto', Atlético Nacional derrotó anoche al Junior de Barranquilla 2-1. El gol de Andrés Felipe Ibargüen desató la alegría en un partido complicado, trabajado. Como lo dijo Daniel Bocanegra "Un triunfo sufrido, pero así fue sabroso ganar".

En esta semana estelar de 70 años para el campeón de América vienen cargadas de varias luminarias que llegan a visitar al equipo. Jugadores como Luis Alberto 'coroncoro' Perea o el mismo técnico Reinaldo Rueda se deshacen en elogios al defensa tolimense.

Con la modestidad que lo caracteriza, Bocanegra se mostró "Agradecido por las palabras de varios referentes en Atlético Nacional, eso le da la responsabilidad para seguir trabajando y hacer las cosas bien".

Tras la lesión sufrida el año pasado, para Daniel le ha sido complicado retornar a su nivel, ese que lo hizo llegar a la Selección Colombia y mantenerse.

"Siempre debo entrenar bien, enriquecer la técnica que tengo y aprovechar las oportunidades que se me presenten en el partido. A veces en situaciones de partido, me voy adaptando a los movimientos de los compañeros, eso hace que pueda proyectarme más o menos en la cancha", comentó.

Sobre el encuentro ante el equipo barranquillero, Daniel explicó que "Junior fue un equipo que hizo un muy buen juego, les estaba dando resultado hasta el último minuto. Fue el equipo más ordenado que vino a jugarnos acá. Para ellos era un partido especial, contra ellos fue el equipo que menos se penetró. No se que le pasa a ese equipo, juegan muy bien y tienen muy buenos jugadores".

Tocando el tema de Selección Colombia y sus posibilidades de volver bien sea para los amistosos de junio o la jornada eliminatoria de agosto, el lateral se mostró tranquilo. "Este año me ha faltado volver a la Selección, seguiré trabajando con esto se me presentarán más oportunidades para regresar pronto".

Aprovechando la semana de cumpleaños en la que está inmerso Atlético Nacional, Daniel dejó sus sensaciones sobre el equipo, su hogar desde 2013 y donde ha conquistado varias copas, pero sobretodo ha hecho un nombre y un lugar en el fútbol colombiano.

"Es una alegría estar en esta institución, la más grande de Colombia una de las más importantes en Suramérica. Para mí el estar en este equipo me motiva mucho, he aprendido durante el tiempo en el que he estado, me han hecho madurar mucho los técnicos que he tenido. Somos una familia, es un lindo grupo", concluyó.