Reinaldo Rueda: "Cuando me rechiflan a los jóvenes, me duele mucho"

Tras el triunfo en 'extremis' de Atlético Nacional ante el Atlético Junior, Reinaldo Rueda compareció en la rueda de prensa mostrando su satisfacción por el esfuerzo de su grupo para conseguir la victoria pero al mismo tiempo su consternación ante las críticas de los hinchas con los jugadores jóvenes.

"Hay que felicitar al grupo por la entereza y la entrega. No era fácil volver a la localía con la falta de confianza por la que hemos pasado en Copa y por eso no ha dejado que el equipo exprese todo su potencial. Fue un partido difícil contra un Junior muy estructurado y que ha reaccionado, siendo un rival muy táctico y con mucho orden", fueron las primeras palabras del DT verde.

Al preguntársele por el convencimiento personal sobre el funcionamiento del equipo, el entrenador quiso evitar responder ante esa cuestión, pero otro periodista le preguntó por su silencio y fue respondido por su tristeza con las críticas a los juveniles.

"Una de las tareas que vengo a hacer en Atlético Nacional son con los jóvenes y cuando a mi me rechiflan a los jóvenes me duele mucho. Muy dolido y triste por la situación porque eso no se concibe, esta es la mejor afición del país y no se quién está orientando esto. Si reventamos a Rodin Quiñones y si reventamos a Carlos Cuesta... no hay nada que hacer", expresó así su descontento el profesor Rueda.

Ya hablando más del partido, el técnico también resaltó las ausencias de Felipe Aguilar y Macnelly Torres como factores clave del por qué el equipo le cuesta mantener tanto su regularidad en todas sus líneas como su fútbol avasallante que se ha visto intermitente en los últimos juegos.

Sobre el sistema que planteó el Junior y la lectura que hacen los rivales a Nacional, Rueda respondió que, "Tenemos una retroalimentación sobre en qué nos hemos equivocado, queremos mejorar eso y no solamente hay que buscar en las repeticiones sino en los intérpretes en cambiar ese ordenamiento. A veces somos muy clásicos, muy líricos y queriendo jugar siempre bonito cuando también hay que jugar al espacio, quizás meter un patadón en la mitad de la cancha o meter un pechazo y para muchos es muy feo ver eso. Entonces aparte de jugar bien y de ser un equipo de entretenimiento, hay que tener también cierto bandidaje y malicia en estos partidos".

Atlético Nacional ya llegó a la línea de los 38 puntos y busca batir su propio récord de 45 unidades que consiguió durante el Clausura 2015 que también ocurrió en la era de Reinaldo Rueda, algo que no sería raro que consiguieran ya que todavía quedan 18 puntos en disputar para terminar la fase de todos contra todos.