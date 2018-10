Raúl Navarro: "Sigo siendo hincha de Atlético Nacional"

Navarro recuerda con cariño a Nacional y los hinchas recuerdan con cariño a Navarro. No en vano hoy está en el olimpo de los arqueros 'verdolagas' junto a Franco Armani y René Higuita. Aunque Nacional no fue su único equipo en Colombia, su nombre está atado a la historia del cuadro paisa.

"Antes que nosotros jugáramos (Nacional) ya había sido grande, ya había sido campeón del fútbol colombiano. Retomamos las riendas con mis compañeros, con los dirigentes, con los técnicos y volvimos a encarrilarlo" afirmó Navarro sobre su paso por el club verde. Navarro llegó en 1971 y ese mismo año fue subcampeón ante Santa Fe. En 1973 fue artífice del segundo título 'verdolaga', con el que se cortaron 19 años de sequía. Y de la mano de Zubeldía le tocó repetir en 1976.

El 'Indio', que hoy día vive en su natal San Francisco (provincia de Córdoba), recordó su llegada al equipo. Venía de ocho años en Huracán y le correspondió jugar un cuadrangular amistoso ante Ferencváros de Hungría, Botafogo y Santos. "Quiero que lo entiendan todos, y ustedes que son pelados: Nacional no se inició como un equipo de fútbol, se inició como una familia de fútbol", añadió Navarro respecto a las precarias condiciones de la época que no impedían que Nacional se destacara por su buen juego.

No quedan dudas de que el sentido de hermandad de ese equipo perdura en el tiempo. Durante el entretiempo del partido ante Junior, Navarro salió a saludar a la afición. Junto a él salieron Tito Manuel Gómez, Eduardo Emilio Vilarete y Eduardo Retat, compañeros suyos en ambos títulos. En este sentido Navarro afirmó: "Yo jugué en un gran equipo de fútbol. A veces hay jugadores que son egoístas y dicen: sos un grande. No no, tenés que ver lo que tenés atrás, tenés que ver quién te da una mano".

Para cerrar, Navarro destacó el crecimiento del equipo y lo comparó con otros grandes equipos del fútbol mundial. Así mismo, felicitó a la plantilla actual y le agradeció al fallecido Hernán Botero "porque fue quien nos hizo enamorarnos de esta institución". Pero, sin duda, lo que más impactó fue su último deseo.

En San Francisco se dedica al comercio, pero tanto él como su familia quieren volver a vivir en Colombia: "Son colombianos y quieren volver a vivir en Colombia. Yo sé que ya no tengo edad para el fútbol... bueno, algo voy a hacer pero tengo que darle el gusto a la familia". Que el idilio nunca se termine, Raúl.