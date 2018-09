Alexis Henríquez: "Orgulloso de pertenecer al equipo más grande de Colombia"

Sobre los últimos minutos segundos de juego Atlético Nacional se llevó la victoria ante el cuadro 'tiburón'. Sin embargo, no todo fue 'color de rosa' para el equipo antioqueño, puesto que su capitán, Alexis Henríquez, tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 70 del compromiso.

"tengo una molestia en el posterior, no era prudente seguir más. De pronto, un movimiento y se me podía reventar. Esperar que me mire el médico y ojalá sea lo que pensamos, que sea un contractura leve" explicó el capitán 'verdolaga' luego de finalizar el juego.

Sobre el partido contra Estudiantes de La Plata, por la cuarta fecha de la Conmebol Libertadores Bridgestone, el defensor samario prefirió no especular sobre su presencia en dicho partido: "hay que esperar. Lo que sí es que siento mucha molestia. Hay que dar un tiempo de 24 horas o 48 horas, necesarias, para ver si es grave" señaló el bastión de la zaga 'verde'.

Sobre el partido

Por otra parte, el central de Atlético Nacional se refirió sobre el triunfo conseguido en el epílogo del partido ante el equipo barranquillero: "siempre es difícil, mucho más, como nos están jugando todos los equipos, esperando en el campo contrario con todos los jugadores se va complicando más. Estamos trabajando día a día, sabiendo que siempre será difícil como hoy."

Finalmente, destacó lo significativo que resulta para afición 'verdolaga' ganarle al conjunto 'tiburón' y, mucho más, de la manera en que se consiguió el triunfo: "sabíamos que este partido era especial para la hinchada, igual para nosotros, por todos estos años que hemos jugado partidos importantes frente a Junior" aseveró Alexis Henríquez.

Sobre el equipo

En el partido frente a Junior un sector de la hinchada manifestó su descontento con el rendimiento de algunos jugadores. El foco de este fueron los canteranos Rodin Quiñónes y Carlos Cuesta, jugadores que fueron chiflado por algunos aficionados.

Sobre este hecho, el capitán de Atlético Nacional salió en defensa de sus colegas y dejó un mensaje a quienes fueron partícipes de la silbatina en el Atanasio: "no podemos entender por qué gente que supuestamente es hincha y nos va a apoyar -aclaro, no son todos, son poquitos, pero que sí se sienten- le hacen daño a todo el grupo cuando se meten con un compañero, porque uno se enoja, le da piedra" sentenció Alexis Henríquez.

Además, arropó a sus jóvenes colegas y dijo: "no veo la necesidad que se metan con los jugadores más jóvenes. Si hay algún reproche que lo hagan con los más grandes que somos más conscientes y hemos pasado por este tipo de situaciones de esas tanto acá como en otros equipos. Si se toma una mala decisión con un muchacho, como decimos nosotros "lo vamos a acabar ahí" porque no van a tener la misma personalidad como un jugador de nosotros" sostuvo el experimentado defensor 'verdolaga'

Finalmente, Alexis Henríquez dejó un mensaje sobre dicho tema: "ojalá esto cambie por el bien de todos, por nosotros, que somos los responsables de los resultados. Que le faciliten más las cosas a nuestros jugadores"

Sobre los 70 años

Foto: EFE

La institución antioqueña llevará a cabo un magno evento en el que reunirá viejas glorias del equipo 'verde', hinchas y jugadores con motivo de la celebración de las siete décadas que cumplirá el club. 70 años en los que a través del tiempo Atlético Nacional se convirtió en el conjunto más ganador de Colombia y un referente en el fútbol sudamericano.

Alexis Henríquez, líder 'verdolaga' y artífice de la segunda Copa Libertadores del club, comentó lo que significa ser un referente de la institución en uno de los momentos más gloriosos de la escuadra: "es muy importante ser uno de los jugadores con muchos títulos acá en Nacional y que llegamos a hacer historia. A eso vine acá y, desde el primer día, sabía que tenía esa posibilidad de ganar títulos por todo lo que significa Nacional. Eso es lo que más quiere uno como ser humano, quedar en la historia, me tocó disfrutarlo."

De igual forma, dio sus impresiones de lo que es Atlético Nacional en el país: "Orgulloso de pertenecer al equipo más grande de Colombia, con la hinchada más grande de Colombia. Con mucho respeto para los demás, pero eso es lo que significa Atlético Nacional para nosotros. Orgulloso de quedar en la historia y de ser parte de esta fecha tan especial (celebración de los 70 años) y disfrutarla de la mejor manera con todos los que quieren a Atlético Nacional"