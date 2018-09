Reinaldo Rueda: "Creo que el liderato en la liga no sirve para nada (...) ya la exigencia es altísima"

Atlético Nacional atraviesa un momento 'agridulce'; por un lado, es líder sólido de la Liga Águila 2017-I. Con 38 puntos, siete más que el segundo aseguró su lugar en los 'playoffs' ocho fechas antes de terminar el torneo. Es el único equipo invicto del certamen, pero en la Copa Libertadores acumula tres derrotas en el mismo número de encuentros, sumado a que ante Chapecoense por la Recopa Sudamericana el 'verde' cayó en la ida 1-2.

Reinaldo Rueda asume el mal trago internacional y por eso está buscando como poder darle la 'vuelta' a este mal paso, mientras tanto le sigue dando juego a todos los elementos disponibles en la nómina. Ante Once Caldas mañana, Nacional debe ganar no solo para ampliar su ventaja en la cima, sino porque se celebran los 70 años del club más laureado del país.

Estado del equipo

"Espero que el grupo principal se recupere del juego anterior y espero con cuales hombres de ahí puedo contar para el sábado. Luego del partido de mañana, evaluaré en qué condiciones terminan para determinar el equipo que jugará el martes", comentó Reinaldo Rueda en conferencia de prensa.

Además aseguró que "todos los jugadores, tienen diferente composición, sobre todo en la parte metabólica a algunos, le viene muy bien jugar seguido, hay otros que necesitan más. Pero seguro que todos quieren jugar".

Buscando la vuelta de tuerca al mal momento internacional

"Todos los equipos son difíciles, nosotros estamos intentando mejorar en esa fase ofensiva, que el equipo libere todo ese potencial, que el equipo logre encontrarse, que recupere esa alegraría, esa armonía, esa fluidez que nos brinde las posibilidades de concretar. Importante el miércoles, que se hicieron dos goles, pero sabemos que el equipo genera más opciones. Aunque el rival también tiene virtudes y para eso viene el rival", dijo el estratega quien elogió el buen juego del Junior el miércoles pasado.

Macnelly y su posible participación para el juego del martes

El volante barranquillero Macnelly Torres superó sus dolencias físicas que lo marginó del partido ante Estudiantes en La Plata, el '10' verde retornó a prácticas con el resto de sus compañeros y es posible que pueda jugar unos minutos mañana para quedar a punto pensando en el martes.

"Lo de Macnelly fue muy gratificante, ya realizó unos trabajos pre competitivos los días anteriores y hoy se animó a hacer trabajo asociativo, trabajo de campo colectivo y terminó bien, naturalmente que con un tiempo regulado, de estar bien le daré un tiempo mañana para que esté listo el martes", precisó Rueda.

Alexis Henríquez es duda para el martes

"Alexis (Henríquez), esta en departamento médico, en fortalecimiento y recuperación. Es un tema que el trae hace varias semanas. Ahora hacer todo el esfuerzo para tenerlo en buena forma, quizás para el martes", explicó el vallecaucano.

Comportamiento de la hinchada

"Fue algo que me extrañó, pienso que esta plaza y más está afición se ha distinguido por esa lealtad, por ese acompañamiento, incluso en los momentos más difíciles se ha notado esa entereza de la gente, de apoyarnos, de empujarnos, y ahora que llegamos con ese mal resultado de Argentina veo toda la gente positiva, que le manifiestan a uno esa solidaridad, ese apoyo y que vamos a reaccionar, que vamos a remontar. Y antier justo lo que yo he dicho, es muy fácil tomarla contra un joven y por eso inmediatamente saque a Rodín (Quiñones), para protegerlo y quizás evitar esa situación, que nos generará más ansiedad y más precipitud en la cancha", aclaró Rueda.

Estado de Mateus Uribe

"Recuperar a Mateus es muy importante, ayer fue determinante y tener esa posibilidad, de saber que puede uno contar con un hombre que esa polivalencia y esa disponibilidad para responder siempre con esa lealtad, con esa entrega. Le hicieron cinco puntos de sutura en el labio y ya está más recuperado haciendo todo el proceso regenerativo lo que es muy positivo para lo que se nos viene, todo lo que significa la exigencia, el compromiso que tenemos de sumar en la Recopa, de lograr esa meta, de reaccionar en la Copa Libertadores, y esperar que siga por ese camino".

Además explicó que "todo pasa por ese estado de reencontrarnos, de esa fluidez que se necesita en el juego; que eso vaya junto con el resultado. Durante estos juegos hemos tenido pasajes muy interesantes pero, así es el juego, el año pasado estuvimos derechito, hacíamos goles, no nos hacían. Ahora nos están haciendo y nos cuesta concretar, esto se sana con fútbol y con goles".

Juan Pablo Ramírez y el porqué no juega

Juan Pablo Ramírez es el único jugador que no ha tenido acción con Atlético Nacional durante esta temporada, el 'indio' participó con la Selección Colombia sub 20 en el Sudamericano de Ecuador en enero presenta dificultades personales que le está afectando su rendimiento.

"Es de las situaciones que nos tiene preocupados y ocupados, son esos vacíos que después del Sudamericano, después de su participación nacional, con mal suceso que no se logró el objetivo, de haberse perdido el mundial de Japón por la selección Nacional, a vuelto y ya he tenido tres reuniones con él", comentó Rueda.

"Hoy (ayer) le dije, Juan Pablo, andate cinco días, no entrenes más, desconéctate. De pronto volvés alegre y recobrás lo que te conocimos, lo que te ponderamos y por lo cual, estás aquí en Nacional. Tiene algunas dificultades internas en su familia, tiene dos opciones: una forma de solucionar su bajón es poniéndole el pecho a su profesión o la otra es tomándose una licencia para volver más fuerte".

Los jóvenes 'verdes' y los movimientos tácticos

"No se si debo darle más tiempo a está situación, estamos queriendo posicionar un lugar que no es fácil a un joven que todos lo queremos, que todos lo valoramos y que sabemos que le ha costado sobre todo aquí, (sobre Rodin Quiñones) en condición de local. Por eso contra Junior sacrifiqué algunos hombres para darle a el la titularidad, pero esa historia ya la conocemos y que tenemos esa situación de la competencia internacional, creo que el liderato en la Liga no sirve para nada, creo que el puntaje que se lleva sobre el segundo no sirve, ya la exigencia es altísima", indicó Rueda.

Los 70 años de Nacional y lo que significa para él

"Es un privilegio para todos. Participar de esté proceso histórico para Atlético Nacional, llegar justo en ese momento, pienso que es una bendición. Llegar justo para ese punto importante, lo que significó ganar la estrella quince, la participación en la Copa Libertadores y estar disfrutando en esté momento del liderato. Disfrutarlo, felicitar a la institución, a toda la comunidad antioqueña, a toda la hinchada verdolaga por está linda institución. Y nosotros muy contentos de poder estar en estos días integrando esté proyecto", concluyó.