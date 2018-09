Fotomontaje: VAVEL Colombia Previa Atlético Nacional vs Once Caldas: El 'verde' festeja sus 70 años contra un rival 'copero'

Atlético Nacional vs Once Caldas || Sábado 29 de abril de 2017 || 18:00 hrs || Fecha 15 Liga Águila 2017-I || Estadio Atanasio Girardot, Medellín || Transmite Canal RCN y VAVEL.COM || El líder de la Liga Atlético Nacional, festeja sus 70 años contra un Once Caldas que viene mal en el campeonato, pero que no deja de ser un rival peligroso.