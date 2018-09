Reinaldo Rueda: "Nacional significa un gran paso en mi carrera"

Ícono en las selecciones que llevó al Mundial como Honduras o Ecuador, formador, trabajador y excelente motivador, Reinaldo Rueda llegó al Atlético Nacional en el segundo semestre de 2015 con una tarea para nada fácil: pasar de un equipo triunfador a nivel local a llevarlo a las primeras planas internacionales.

En tiempo récord, el entrenador vallecaucano logró la estrella 15, la segunda Superliga y la anhelada Copa Libertadores de América, esa que demoró 27 años en regresar a las vitrinas 'verdes'. Actual entrenador del equipo profesional, Reinaldo va por más, con una excelente campaña local y volviendo a edificar un equipo competitivo para luchar los torneos continentales, el 'profe' habló sobre Nacional y el impacto que ha tenido en su vida.

Nacional, referente desde siempre

"Cuando comencé a buscar sobre fútbol identificaba al Atlético Nacional. Son muchos equipos de los que recuerdo y me encantaron. Como los de Calics, Moncada, Leonidas Hurtado, los Campaz, de Bóveda, Tito Gómez, el maestro Zubeldía, el mismo profesor Francisco Maturana, como jugador y técnico, luego los equipos que se fueron viniendo. El campeón del 89 y todas las gestas que ha realizado Atlético Nacional marcaron una época a todos los colombianos", expresó el timonel 'verde'.

Humilde en sus calificativos

Ante la comparación de el con grandes entrenadores que pasaron por el equipo como Zubeldía, Maturana o Juan Carlos Osorio, Rueda aclaró que "respeto y admiro a todos ellos, todavía no me siento igual, ellos han brindado muchas cosas en esta institución. Quisiera tener más logros, no se si estoy en el mismo escalón, eso se lo dejo a los medios".

Su 'sueño continental' logrado

"Desde que llegué a Atlético Nacional ese era el gran sueño, apostarle a un título internacional. Para el equipo los logros que había conseguido a nivel local era muy bueno pero siempre se debe subir el listón. Desde que la organización Ardila Lülle compró este equipo, Nacional estaba detrás de un título internacional y era un gran propósito a todos los niveles", explicó.

"Nacional significa un gran paso en mi carrera por lo que he disfrutado, logrado, aprendido y madurado. La afición de este equipo es algo muy lindo", expresó.

El trabajo más allá de la cancha

"La exigencia de Atlético Nacional tanto social como organizacional y administrativa es una retroalimentación permanente. Es una gran satisfacción pertenecer a esta institución, motiva mucho trabajar aquí".

'Pacho' Maturana su ejemplo

"Sin dudas, Pacho (Maturana) ha sido nuestro maestro, nuestro ejemplo a seguir. Para el le doy todos mis elogios, el le dio un estatus al entrenador colombiano".

"Es difícil armar un equipo, pero me quedo con René Higuita, 'chonto' Herrera, Andrés Escobar, Miguel 'zurdo' López, Tito Manuel Gómez, el maestro César Cueto, Diego León Osorio, Farid Díaz, Alexis Henríquez, Franco Armani, Macnelly Torres, Víctor Aristizábal, Eduardo Vilarete, Faustino Asprilla, en fin, es injusto seguir nombrando jugadores sin sentarse detenidamente a analizar cada época.

"Sin dudas, Nacional es un suceso que ya pasó de Antioquia, es un fenómeno social, cultural. Es el equipo del país", concluyó.