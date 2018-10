Mateus Uribe: “Nosotros trabajamos para revertir las situaciones”

No hay discusión y refutación en el tema de que Atlético Nacional es el mejor equipo de la Liga Águila 2017-I, pues hasta el momento ha disputado 15 partidos, de los que ganó 13 y empató únicamente dos, datos que confirman la gran campaña local, pero en la Copa Conmebol Libertadores Bridgestone la situación es completamente diferente, porque no ha podido ganar y la diferencia de gol está en -4, panorama que no es alentador y esperanzador, si se tiene en cuenta que solamente faltan tres partidos para finalizar la fase de grupos.

Mateus Uribe, jugador de Atlético Nacional, comentó que ellos son los únicos que pueden cambiar la cara a lo que está pasando a nivel internacional, pues aunque para muchos no es normal, para los jugadores sí, porque eso suele pasar cuando los equipos han sido protagonistas anteriormente.

“Yo pienso que la situación actual de Atlético Nacional es normal en equipos que lo han ganado todo. Nosotros trabajamos para revertir estas situaciones, los rivales trabajan para ganarnos a nosotros. En la anterior Copa Libertadores, Nacional era la sorpresa. Todos los equipos salían a atacarlos y dejaban mucho espacio. Ahora, en este torneo, está pasando todo lo contrario, los equipos nos esperan y cierran los espacios y en un contragolpe nos liquidan”, expresó.

En días anteriores, Reinaldo Rueda, director técnico ‘verdolaga’, expresó su inconformismo diciendo que al equipo le faltaba alegría en la cancha. Al respecto, el jugador polifuncional indicó que esa opinión fue por los resultados que no se han conseguido, pues eso cree, y que todos los días se entrenan apoyándose entre toda la plantilla de jugadores.

“Yo pienso que la opinión de nuestro director técnico fue por los resultados, si no estuviéramos con el panorama actual, quizá la gente nos miraría con otra cara. Yo siempre miro que en los entrenamientos tenemos buena cara para todos los ejercicios, nos apoyamos entre todos, y lo mismo es en el momento de los partidos, apoyándonos entre nosotros. La alegría siempre está”, articuló Mateus.

Ahora bien, en el momento de analizar al rival de esta noche, Estudiantes de La Plata, Uribe fue claro en decir que es un equipo con mucha jerarquía en la plantilla de jugadores, también dijo que no se le pueden dejar espacios y deben salir a presionarlos, teniendo en cuenta que son locales.

“Es un equipo que en el pasado enfrentamiento contra nosotros tenía la misma necesidad. Tiene muchos jugadores de experiencia que con espacio seguramente van a ser figuras. Por eso, nosotros debemos salir a presionarlos en nuestra casa, no podemos dejar que tengan el balón y piensen, porque ahí es donde nos hacen daño. Tenemos que apretarlos, tener la posesión del balón y ser muy profundos, porque eso es lo que marca la diferencia” finalizó.