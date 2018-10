Previa Santos Vs Santa Fe: garra y corazón en el Pacaembú

En el marco de la Copa Libertadores de América, Santos de Brasil recibe en su casa a un diezmado Independiente Santa Fe, que en Libertadores todavía mantiene la vida y el oxígeno para clasificarse a la siguiente instancia del torneo internacional; por su parte, Santos debe ganar de local para no ceder terreno y de esta manera no sufrir algún percance que lo pueda dejar cojeando o también dejar en vilo la clasificación en dependencia de otros equipos que persiguen y sueñan con los octavos de final. El conjunto rojo de Bogotá viajó con 19 jugadores para afrontar un mata-mata en el Pacaembú, un lugar prodigioso, lleno de mística e historia.

Santos más garra que fútbol

En el partido jugado en la ciudad de Bogotá, el conjunto de Brasil no mostró sus mejores armas en la capital de la república, en algunas ocasiones se vio superado por condiciones de la altura y también por la agradable manera de jugar de Santa Fe que en aquella oportunidad, tuvo las opciones más claras del partido. Los dirigidos por Dorival Junior se posicionan primeros en la Copa con cinco unidades, esto producto de un partido ganado y dos empatados (uno de ellos en Bogotá), ahora pues, en condición de local necesita realizar bien la tarea, ya que, al conseguirlos se iría lejos de los demás rivales que vienen en casería. El 26 de abril jugaron por la Copa de Brasil ante el Paysandu, con un marcador final de 2-0 a favor de los que visten de blanco y negro. Parece ser que la formación para el día de mañana (4 de mayo), sería un 4-2-3-1 dejando como único punta a Ricardo Oliveira y en la zona de creación a su mayor estrella: Lucas Lima.

Santa Fe, sueña en Brasil

Damir Ceter en Copa Libertadores. FOTO: Indepediente Santa Fe

El rojo de bogotano quiere dar un golpe de estado en Brasil ante un estadio que va a estar colmado por brasileros. Así pues, Santa debe mejorar en aspectos defensivos como ofensivos para aplicar una táctica que enjaule a los locales para que no manejen las acciones del juego y por supuesto no tener peligro en el propio arco. Otro aspecto es la ausencia de la perla Yeison Gordillo, que en la mayoría de partidos es aquel jugador que siempre sale figura con el conjunto cardenal, además no viajó con el plantel Kevin Salazar, que parece ser, no tiene mucha confianza por parte de Gustavo Costas.

Posibles alineaciones