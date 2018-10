Juan Fernando Quintero se iría del DIM a mitad de año

Medellín entrenó hoy en el Atanasio Girardot de cara a lo que será su enfrentamiento ante Equidad este domingo por la fecha 16 de la Liga Águila. En la práctica estuvo presente Juan Fernando Quintero, volante que atendió a la prensa para hablar de la afición roja, el compromiso que se viene y su futuro en el equipo paisa.

"La afición del Medellín es muy bonita y especial. Les tengo mucho cariño y respeto y les agradezco su apoyo siempre. Espero que para este partido estén mínimo 30 mil, porque el equipo viene haciendo las cosas bien, ha demostrado en Copa que tiene jerarquía, que a pesar de esos dos primeros partidos se revirtió esa historia", afirmó el antioqueño.

"Espero que nos acompañen, son muy importantes para nosotros, queremos darle una alegría a nuestros hinchas el domingo".

El DIM tuvo esta semana para reponerse del trajín entre Liga y Copa, donde estuvo jugando de a dos partidos por semana en abril (8 en total durante el mes). Para el jugador de 24 años, dicho descanso de competencia es bastante útil, más aún cuando el resto de mayo tendrá muchas exigencias en Liga y Libertadores:

"Esta semana es muy importante, es como echarle gasolina al cuerpo. Vamos con mucha cautela y mentalidad fuerte para lo que se viene, que son partidos demasiado difíciles".

Cuando se le preguntó por su futuro, el antioqueño sostuvo que seguirá en el Medellín hasta junio o julio, dado que el Porto requiere sus servicios, probablemente para una eventual negociación con otros equipos que lo pretenden.

"Si Dios permite me quedo hasta junio o julio; no soy del Medellín, sabemos que Porto es el dueño de mis derechos deportivos. No quiero darle mucha larga a este tema, quiero terminar bien con el Medellín, hacer las cosas de la mejor manera, vivir el día a día y en el momento indicado se tomará la decisión", expresó Quintero, quien además fue enfático al decir que es muy difícil que siga en Colombia para la segunda mitad del año.

Juan Fernando Quintero ha jugado 15 partidos en el Independiente Medellín este semestre (1133 minutos): dos por Superliga, diez en Liga Águila y tres por Copa Libertadores. Además, es el goleador del equipo paisa en el rentado local con cinco anotaciones y también en el máximo certamen continental con dos tantos marcados.