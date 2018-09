Santa Fe no puede dar más ventajas y Junior quiere un cierre de campaña decoroso

Independiente Santa Fe y Atlético Junior, se enfrentan este domingo desde las 17:15 horas en la capital de la república, en un partido en el que la necesidad la tiene el conjunto 'cardenal'. Los bogotanos están obligados a ganar para seguir en la pelea por un lugar en el grupo de los ocho clasificados a los cuartos de final de la Liga Águila 2017-1. Una derrota o incluso un empate, dejarían a los santafereños con posibilidades aún menores de poder sumar los puntos necesarios para asegurarse en la siguiente ronda. Por su parte, el equipo 'tiburón' quiere realizar un decoroso cierre de campaña, tras el mal semestre que ha tenido. No querrá ser el último en la tabla de posiciones y buscará ganar en una plaza donde tradicionalmente le ha sido difícil conseguirlo, pero, que igual lo ha logrado.

No más ventajas

Santa Fe no puede otorgar más ventajas en la Liga. El conjunto que dirige Gustavo Costas, ha cedido puntos importantes que lo tienen actualmente apurado y con la misión de hacer una campaña cuasi perfecta en los cuatro partidos que le restan. Los 'albi-rojos' ocupan actualmente el puesto octavo de la tabla con un total de 23 unidades y si se asume que para clasificar tranquilo se requieren de al menos 32 puntos, el actual campeón del FPC se ve en la imperiosa necesidad de lograr 9 de los 12 restantes. Ante Junior, puede ser un muy buen comienzo de la tarea. No ha sido una semana fácil para el elenco capitalino, pues el domingo anterior perdió contundentemente en Ibagué 3-1 ante Deportes Tolima y el jueves, por la Copa Libertadores, perdió ante Santos en territorio brasileño por 3-2. Será clave entonces que la parte anímica del grupo no se vea afectada por estos resultados y se tenga la mentalidad ganadora requerida para lo que resta de temporada.

Aún no se define por parte de Costas la nómina titular que presentará Santa Fe para enfrentar a Junior. El equipo santafereño llegó el pasado viernes a la capital, luego de disputar el partido ante Santos en Brasil, circunstancia que seguramente llevará a que el estratega argentino utilice un equipo alterno o, si al caso, mixto, en aras de hacer rotación y darle descanso a quienes jugaron en Copa. Costas es muy amigo de las rotaciones y más aún cuando el equipo tiene esos viajes largos, producto de su participación en torneos internacionales.

Dado que en la semana el equipo no ha realizado entrenamientos en Bogotá, debido al viaje a Brasil, no se puede todavía proyectar una posible formación inicialista. Lo que si hay que recordar como novedad, es que Héctor Urrego no puede hacer parte del equipo mañana por su expulsión en Ibagué, lo que le hizo merecedor a una fecha de suspensión; igual sucede con Almir soto, quien también vio la tarjeta roja en el juego ante los tolimenses. Apelando a que se realice una rotación de nómina, daríamos como una posible formación titular: Zapata, Arboleda, Moya, Henao, Mosquera, Gordillo, S. Salazar, Pérez, K. Salazar, Céter y Stracqualursi.

Cierre decoroso de temporada

Atlético Junior ha tenido un muy mal semestre. Actualmente se ubica en el puesto 17 de la tabla de posiciones con tan solo 14 unidades. Alberto Gamero inició dirigiendo al elenco barranquillero este año, pero, los malos resultados terminaron provocando su salida. En su reemplazo, la dirigencia de Junior contrató como entrenador a un viejo conocido de la casa: el uruguayo Julio Avelino Comesaña, quien dio comienzo a su séptima etapa como director técnico de los 'tiburones'. Los aficionados esperan que con Comesaña, que ya fue campeón con el equipo en 1993, la situación empiece a mejorar y el próximo semestre lleguen los buenos resultados que le permitan al conjunto rojiblanco volver a los puestos de privilegio. Por ahora, no se han dado las cosas de la mejor manera.

En cuanto al partido frente a Santa Fe, Junior no conatrá con la presencia del delantero paraguayo Roberto Ovelar, quien sufrió una lumbalgia y está descartado. Posiblemente sea reemplazdo por el argentino Bernardo Cuesta. De otro lado Héctor Quiñones sufrió una molestia muscular y un proceso de deshidratación en el partido de Copa Águila, en el que el onceno barranquillero empató a dos goles con el Barranquilla F.C., aunque no obstante, es probable que pueda estar en Bogotá. Una posible formación de Junior para enfrentar a Santa Fe, sería con: Sebastián Viera; Lewis Ochoa, Deivy Balanta, Jonathan Ávila, Héctor Quiñones; Rafael Carrascal, Enrique Serje, Sebastián Hernández, Léiner Escalante; Jorge Aguirre y Bernardo Cuesta.

Precios de boletería

El equipo local determinó los precios de boletería para el partido de este domingo, que incluye como juego preliminar el partido del equipo femenino de Santa Fe ante el Cúcuta Deportivo, por la Liga Águila Femenina.

Santa Fe y Junior se han enfrentado en 179 ocasiones en la historia de la Liga Águila, con un total de 69 triunfos 'cardenales', 61 victorias para el 'tiburón' y 49 empates. Los bogotanos han marcado 272 goles y los barranquilleros 257. El más reciente triunfo de Junior en Bogotá ante Santa Fe, se remonta al 17 de mayo de 2008 cuando se impuso por 2 goles a 1, con anotaciones de Maximiliano Flotta para el local y Giovanny Hernández y John Valencia para el visitante. En 'El Campín', los 2 equipos se han enfrentado en 92 ocasiones, con saldo de 61 victorias locales, 9 victorias visitantes y 22 empates, 188 goles marcados por Santa Fe y 86 por Junior.

Recuerden que pueden seguir la transmisión minuto a minuto de este emocionante partido en VAVEL.com