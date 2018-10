Alexis Henríquez: "Dios me dio la bendición de estar en el equipo más grande de Colombia"

Desde 2012, cuando dejó Once Caldas y no le salían las cosas en Atlético Nacional la tribuna se metía con el, cada error se lo recriminaban y para cualquier otro jugador la salida del equipo era el camino más corto. Sin embargo, para Alexis Henríquez el ganarse al público con buenas actuaciones y títulos lo llenan de orgullo para este veterano de mil batallas.

el 'capitán libertador' acumula once títulos con el equipo 'verdolaga', una menos que el arquero argentino Franco Armani quien es el jugador más ganador en la historia del club.

El '12' es modelo dentro y fuera de la cancha, si tiene que ir fuerte lo hace, si tiene que atacar también, hasta para poner esos líricos pases de 40 metros al pie lo hace mostrando su calidad, esa que alguna vez Juan Carlos Osorio en medio de sus cambios lo puso en un partido como volante creativo.

Con muchos kilómetros recorridos en Nacional, Henríquez conversó con los colegas de FOX Sports donde analizó este nuevo título que acumula a su extenso palmarés.

"Dios me dio esa gran bendición de estar en el equipo más grande de Colombia y uno de los más importantes de Suramérica. Si estaba acá había que aprovechar la oportunidad de ganar títulos, gracias a Dios hemos conquistado mucho", explicó Charales quien como profesional ya tiene 15 títulos.

Además, habló de los títulos conseguidos en el 'verde paisa'. "En el momento trato de estar tranquilo, tener los pies sobre la tierra y no fijarse mucho en lo logrado, cuando me retire lo voy a valorar más".

Sobre el partido de anoche, Alexis destacó la jugada donde sacó de la raya un balón que tenía destino de gol. "Tuve la gran fortuna de llegar a esa pelota y salvar al equipo".

Sin embargo, no todo fueron virtudes para Nacional anoche, en el arranque del segundo tiempo el equipo no fue tan claro, "sabíamos que podía pasar, al tener una ventaja de 2-0 para el segundo tiempo entramos 'relajados' y eso nos costó volvernos a meter en el partido, esa clase de ventajas no podíamos darla", precisó.

Pasando la página y hablando sobre la Copa Libertadores, el defensa samario aclaró que "la Recopa era nuestro primer objetivo, en la Copa (Libertadores) comenzamos muy mal pero tenemos opciones. Vamos a darlo todo para conseguirlo, nosotros haremos un buen trabajo, pelearemos hasta lo último para seguir vivos".

Sobre el partido en Brasil ante Botafogo donde necesitan un triunfo para seguir con vida, Henríquez señaló que "siempre jugamos a la presión y controlar el juego, esperemos tener una buena noche y conseguir el resultado".

Finalmente y volviendo al tema de las críticas, Alexis sostuvo que "cuando las cosas no salen, siempre resultan muchos comentarios. El grupo es muy fuerte, tiene jugadores que todavía pueden darle mucho más a Nacional, nosotros somos conscientes de eso. Mientras estemos activos lo daremos todo por este equipo", concluyó.