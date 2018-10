Hernán Torres: "Tuvimos contraataques hasta las últimas instancias, debimos sacar provecho"

Sobre el encuentro, el estratega tolimense afirmó que "Fue un partido intenso, típico para nosotros en esta instancia de buscar la clasificación, sabíamos que no iba a ser fácil, todos sabemos del talante, de la capacidad que tiene Medellín en su nómina, en su técnico, en lo que está haciendo, que tiene ya definida su clasificación y lo que tiene en la Copa Libertadores. Creo que trabajamos el partido como lo planteamos en la semana, nos fuimos adelante en el marcador, nos empataron, hicimos el segundo gol y ellos en el segundo tiempo con su fútbol y deseo de ir a ganar nos empataron. Hay que reconocer el trabajo de mis jugadores que estuvieron aplicados, sobretodo para controlar esa arremetida del Medellín en el segundo tiempo".

Charles Monsalvo entró en el minuto 5 del segundo tiempo en lugar de Santiago Silva, que salió por lesión, pero apenas transcurridos 20 minutos, en el 70', fue sustituido en lugar de Juan Camilo Hernández. Hernán Torres dijo que Monsalvo "Salió porque necesitaba cambiar el módulo por cómo estaba el partido. Arias terminó jugando como puntero izquierdo y había que controlarlo. Metí a Hernández para eso. No estoy acostumbrado a sacrificar jugadores pero tuve que hacerlo por lo que nos estamos jugando. Monsalvo se siente mal y es lógico pero son decisiones que se toman por el bien del grupo. El partido cambió después de eso. Si no lo controlo, de pronto me hubiera llevado un resultado distinto".

Torres no se muestra tranquilo, a pesar del buen rendimiento del equipo en el partido. "América es un equipo grande que debe conseguir logros y objetivos. Estoy contento con el equipo por la madurez que tiene para enfrentar estos partidos. Hemos jugado de tú a tú, eso es importante por lo que nos estamos jugando. No me siento clasificado, falta un partido más, tres puntos más por disputar y nosotros estamos peleando el descenso, y no podemos relajarnos, debemos sumar, nos toca difícil con el Bucaramanga, pero cuando uno no puede ganar, no perder es importante". Sin embargo le da muchísimo valor a lo que han hecho sus jugadores. "Yo no puedo en ciertas ocasiones retacar el esfuerzo de nuestros jugadores, creo que han dado todo, no han dejado nada, han luchado, han trabajado, han jugado al fútbol, han tenido la posibilidad de ser un equipo equilibrado que poco a poco se está consolidando".

Sobre Santiago Silva: "Tuvo una molestia, dijo que sintió una molestia y decidió salir para que no fuera grave. En Cali se le tomará una ecografía".

Sobre la intensidad del equipo en los partidos, Torres dijo "Me parece que es difícil mantener 90 minutos con una intensidad al cien porciento, de pronto se puede coger un ritmo, pero el ser humano se desgasta mucho y nosotros tenemos que hacerlo cuando nos estamos jugando la clasificación, por eso en la semana hay que recuperarlos bien en la semana para que afronten siempre los partidos con la actitud y compromiso que tuvieron hoy".

Sobre lo que se planteó para el segundo tiempo "Sabíamos que Medellín se iba a venir encima, por eso tomamos la decisión en la zona dos y contraatacar al espacio como se presentaron las opciones de gol, que lamentablemente no las concretamos, pero si los hacíamos estaríamos hablando de otra cosa. Me parece que se hizo un buen primer tiempo, no dándole la pelota al Medellín porque cuando se la das, pasa lo que pasó en el segundo tiempo, te encierran en tu arco, pudimos controlar el ímpetu de Medellín, hasta las últimas instancias tuvimos contraataques que pudimos sacar mejor provecho, pero bueno, esto es fútbol, nos vamos con un punto, la idea era sacar los tres, pero el rival también hizo méritos".

El próximo partido del América por la Liga será dentro de dos semanas, cuando visite al Atlético Bucaramanga por la fecha 20. Mientras tanto, se concentrará en enfrentar al Atlético FC por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Águila.