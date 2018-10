Macnelly Torres: "Tenemos presión porque no estamos bien en el grupo"

Atlético Nacional fue a Brasil en busca de un milagro. Si bien el equipo ha retomado el nivel que lo hizo campeón, Rio de Janeiro es una de las plazas donde el club antioqueño no ha podido sacar buenos resultados. Macnelly Torres, el genio que mueve los hilos en Nacional, compareció ante los medios de comunicación previo al partido y analizó las posibilidades de su equipo para avanzar a octavos de final.

Macnelly fue tajante: "Tenemos pocas posibilidades de pasar". Nacional está obligado a ganar en Brasil y sumar ante Barcelona, esperando que Estudiantes perjudique al 'Fogão' en la última fecha. "Tenemos presión porque obviamente no estamos bien en el grupo". Cualquier resultado diferente a la victoria en el Olímpico Nilton Santos elimina a Nacional de la Copa: "Ganando acá en Brasil podemos llegar con vida a la última fecha".

El estadio, localizado en el barrio Engenho do Dentro, es el hogar de una hinchada numerosa y ferviente como la de Botafogo. Sin embargo, Nacional "es un equipo que está acostumbrado a jugar con estadio lleno desde hace ya varios años" y no debería verse condicionado por este factor. Así mismo, el volante de creación aseguró que "intentamos no dejar nada a la suerte" para sacar el resultado esperado.

Macnelly Torres enfatizó en el control de las acciones y la posesión. Esta es la impronta 'verdolaga' y lo que les ha permitido obtener victorias épicas, como el 0-2 a São Paulo en el Morumbí. "Nosotros realmente nunca salimos a especular, intentamos controlar el juego, atacar mucho". Así mismo, afirmó que "hay que tener las debidas precauciones" en defensa para evitar que se repita la historia del partido en el Atanasio, donde dos ataques visitantes bastaron para un 0-2 fulminante.

Mañana jueves a las 7:45 pm (hora Colombia) rodará la pelota en Río. Nacional buscará apegarse a su libreto, "donde a través de la posesión de la pelota podamos marcar". Botafogo parte con ventaja para sacudirse de las derrotas ante Barcelona la fecha anterior y Grémio en el campeonato doméstico. Sin duda será una batalla donde el ganador abonará gran parte del cupo a la siguiente fase de la Libertadores. El premio al tercer puesto, el cupo a Sudamericana, tendrá sabor amargo para quien salga derrotado.