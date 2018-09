Candelo: "Nosotros queremos quitarle el invicto a Nacional"

El volante vallecaucano, Mayer Candelo en su carrera ha enfrentado en varias ocasiones al Atlético Nacional, es voz autorizada dentro del vestuario verdiblanco para guiar al equipo a una victoria en Medellín ante el mejor equipo del rentado nacional.

El talentoso mediocampista en rueda de prensa que se realizó este viernes, destacó la importancia de los partidos que le restan al cuadro azucarero. “Quedan dos fechas importantes, contra dos rivales gigantes que andan en buen momento. Un Nacional que todos conocemos y Millonarios, que viene de ganar acercándose a la clasificación", expresó.

En lo que a la Liga Águila se refiere, el Atlético Nacional marcha invicto tras 18 fechas disputadas, al equipo verdolaga no le han podido derrotar en el torneo doméstico, para Mayer el deseo es acabar con la racha positiva de Nacional. "Nosotros queremos quitarle el invicto a Nacional en su casa. Es el mejor rival que hay en este momento en Colombia pero nuestra mentalidad es ir a Medellín a ganarle”, aseguró.

Al ser consultado sobre su futuro, Mayer aclaró que hoy piensa en el presente y que su futuro no está en sus manos, por ello, se centra en terminar de la mejor manera este semestre. "Yo no pienso nada sobre mi futuro, estoy disfrutando y gozando mi momento. Solo quiero que Deportivo Cali clasifique a los ocho, que la gente viva la alegría que merecemos todos como hinchas", recalcó.

Por último, Candelo agregó: "Solo pienso en lo que nos queda este semestre. Si me llaman o no, es algo que no me preocupa, estoy tranquilo y quiero disfrutar la clasificación a las finales", concluyó.

El partido entre el Atlético Nacional y el Deportivo Cali se disputará este domingo sobre las 17.15 horas en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.