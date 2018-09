Millonarios aseguró su clasificación en casa (2-0)

21:41. Hasta acá los acompañamos. Agradecemos a todos y los invitamos a seguir toda la información de la Liga Aguila en Vavel.com. Hasta la próxima

21:40. Millonarios visitará al Cali mientras que Patriotas finalizará como local contra Envigado

21:39. Millonarios logró una importante victoria, donde pudo golear, y que lo deja casi asegurado como cabeza de serie. Patriotas no logró tener recompensa de su vbuen segundo tiempo y pierde como vistante

FINAL DEL PARTIDO!!! MILLONARIOS 2-0 PATRIOTAS

93' Patriotas cobra falta sobre Carlos Mosquera

90' Tres minutos de adición

89' Millonarios hace un cambio: sale Silva y entra Barreto, quien vuelve a las canchas luego de varios meses

88' Cristian Arango marcó un golazo que comenzó con la carrera de Cadavid desde atras, luego el pase hacia atras al delantero que la elevó para habilitarse y la envió al rincón de la portería.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE MILLONARIOS!!!!

86' Palacios es amonestado por falta sobre Gómez

85' Millonarios lo intentó con el zapatazo de media distancia de Riascos que se fue muy cerca del palo derecho

83' Millonarios hace un cambio: sale Mosquera, golpeado, y entra Huérfano

81' Patriotas cobra tiro de esquina

80' Los visitantes se atreven a jugar en ataque y provocar mucho peligro en el arco contrario, se acercan al empate

77' Patriotas cobra falta sobre Gómez

75' Millonarios cobra falta sobre Riascos

74' Millonarios hace un cambio: sale Del Valle y entra Arango

73' Patriotas lo volvió a intentar con Carlos Mosquera, esta vez desde lejos, y el portero controló sin problemas

69' Patriotas la perdió!!! En una oportunidad envidiable de superioridad numérica en contragolpe, Carlos Mosquera quedó frente a Vikonis, y el portero le ganó el duelo.

66' Los locales dominan el partido, jugando con mayor amplitud por la izquierda y subiendo sus lineas para presionar al rival que no encuentra la forma de jugar en ataque

65' Patriotas hace un cambio: sale Luna y entra Carlos Mosquera

63' Millonarios perdonó!!! Le quedó a Del Valle un balón libre en el área, enganchó y sacó el remate que Villete atajó, luego Riascos tomó el rebote pero su disparo fue muy suave

60' Gómez es amonestado por falta sobre Riascos

58' Patriotas cobra tiro de esquina

57' Valoyes se ganó la amonestación, con un minuto de juego, por protestar

56' Pretel es amonestado por fatla

55' Patriotas hace un cambio: sale Ibargüen y entra Valoyes

53' David Silva culminó con gol una jugada que inició con el pase de Machado a Riascos quien la estrelló en el palo, luego Mosquera tomó el rebote para asistir al volante número 14, disparó y se desvió en un defensor para que ingresará al fondo de la red.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE MILLONARIOS!!!

49' ¡Gol anulado de Millonarios! Pase desde el costado de Rojas para Del Valle, en claro fuera de lugar, y la empujó al fondo de la red. Bien anulado por el segundo juez de línea

48' Millonarios avisó en el inicio con el remate de Mosquera que controló el portero, sin darle mucha dirección

COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO ENTRE MILLONARIOS Y PATRIOTAS!!!

20:50. No hay cambios en los conjuntos

20:49. Regresan los equipos

20:35. Millonarios hizo de todo para abrir el marcador, tan sólo le faltó definición. Patriotas jugó de igual para hacer un buen partido y aguantó la igualdad.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO!!! MILLONARIOS 0-0 PATRIOTAS

48' Parra por poco hace autogol al tratar de rechazar un balón que se le fue hacia el palo izquierdo del portero

47' Millonarios estuvo cerca!!! Rojas sacó un buen remate de lejos que Villete atajó en el ángulo derecho

45' Tres minutos de adición

45' Patriotas cobra falta sobre Cabezas

44' Silva es amonestado por la falta

44' Patriotas cobra falta sobre Larry Vásquez

42' Patriotas mueve el banco: sale Murillo, lesionado, y entra Petrel

38' Machado es amonestado por falta sobre Murillo

36' Patriotas cobra tiro de esquina

35' Del Valle es amonestado por falta sobre Medina

32' Millonarios la sigue desperdiciando. Mosquera recuperó el balón en el último cuarto de cancha, y en vez de hacer el pase cuando tenía cuatro opciones, sacó un discreto disparo a las manos del portero.

29' Millonarios la perdió!!! Recuperó Silva y la pasó a Riascos, quien asistió a Del Valle, el delanteró quedó en posición de rematar de manera colocada hacia la derecha pero Villete atajó el disparo en el suelo. Los locales se perdieron el primer gol de manera increible.

27' Millonarios se acercó con Silva, sacando el zapatazo en diagonal al palo derecho, y se fue desviado el balón.

23' Millonarios cobra tiro de esquina

22' Patriotas la volvió a perder. Cabezazo de Ibargüen hacia el piso que el portero rechazó con una mano por encima del arco

21' Patriotas la perdió!! Centro desde la izquierda que Vikonis no logró controlar, le quedó a Ibargüen quien la envió hacia atras para Gómez quien perdió con el portero en el mano a mano y se fue al tiro de esquina

20' Millonarios sacó una escaramusa con el disparo de lejos de Riascos que no hizo mucho peligro pese a que esforzó a Villete

16' ¡Palo! Millonarios la tuvo con el cobro de Silva y se estrelló en el poste izquierdo, luego Rojas mandó el centró y apenas pasó cerca del arco.

15' Millonarios cobra falta sobre Del Valle

11' Patriotas cobra tiro de esquina

8' La propuesta de ataque le pertenece al local, buscando las salidas de sus laterales para mandar centos al área

5' Millonarios cobra tiro de esquina

3' Millonarios dio el primer disparo al arco, aunque elevado, por parte de Del Valle que lo intentó fuera del área

INICIÓ EL PARTIDO ENTRE MILLONARIOS Y PATRIOTAS!!!

19:44. Todo listo para el juego entre embajadores y lanceros por la penúltima fecha de la Liga Aguila en Vavel Colombia

19:41. Millonarios usará su camiseta y medias azules con pantaloneta blanca. Patriotas tendrá su uniforme rojo.

19:40. Salen los equipos al campo de juego para los actos protocolarios.

19:35. Hay una buena cantidad de público en las tribunas de El Campín, unas 20.000 personas asistieron a este encuentro

19:30. Millonarios es cuarto con 29 puntos, a una victoria de asegurar su clasificación. Patriotas ocupa la casilla 11 con 24 unidades, sin posibilidad matemática de avanzaren el campeonato.

19:25. Camerino de los locales para el juego de esta noche (@MillosFCoficial)

19:20. Formación confirmada de Patriotas: Álvaro Villete; Jesús Murillo, Nicolás Carreño, Déiver Parra, Óscar Cabezas; Uvaldo Luna, Larry Vásquez, Maicol Medina, Mauricio Gómez, Raúl Loaiza; Edis Ibargüen.

19:15. Formación confirmada de Millonarios: Nicolás Vikonis; Jair Palacios, Pedro Franco, Andrés Cadavid, Déiver Machado; Henry Rojas, Juan Domínguez, David Silva, Harold Mosquera; Dúvier Riascos, Ayron del Valle.

A partir de este momento iniciamos la retransmisión en vivo online del partido Millonarios vs Patriotas desde El Campín por la Liga Aguila

Lista de convocados por Patriotas para el encuentro en El Campín:

Convocados de Millonarios para el juego de esta noche:

El Estadio El Campín esta listo para el duelo de Millonarios vs Patriotas en vivo.

Patriotas no contará con Danilo Arboleda por acumulación de tarjetas amarillas.

Millonarios tendrá el regreso de Ramiro Sánchez, Maximiliano Núñez y Jacobo Kouffaty, mientras que dejará a Jhon Duque por fuera por lesión.

El entrenador de Patriotas, Diego Corredor, afirmó la importancia de ganar para seguir en camino a un torneo internacional el otro año: “El partido contra Millonarios será muy importante para nosotros y no debemos dejar de pensar en conquistar los tres puntos en disputa, ya que al final esas unidades son las que se sumarán para la reclasificación y para el descenso en el futuro, entonces tenemos que seguir luchando”.

Miguel Angel Russo, técnico de Millonarios, habló en rueda de prensa sobre la actualidad del equipo y no confiarse de la clasificación: “Yo subo escalones de a uno, si subo dos me caigo; no se puede dar por hecho por respeto al rival. Lo hablamos mucho: no pensemos lo que tenemos mañana sino lo que tenemos hoy, en su momento lo decidiremos”.

En Bogotá no juegan desde el Apertura 2016, cuando los embajadores ganaron por 3-0.

El último juego ocurrió en la primera fecha del Clausura 2016 con victoria de Patriotas en Tunja por 1-0.

En Bogotá disputaron cuatro partidos, siendo cuatro victorias para el local y una del visitante.

Millonarios vs Patriotas en vivo se han visto 10 veces, con siete victorias azules, dos de los boyacenses y un empate.

Su anterior partido fue en Tunja, donde perdió con Nacional por 0-1

Patriotas se quedó fuera del campeonato pese al buen juego que mostraba, dejando puntos importantes y sin ser superior en la mayoría de ocasiones, aunque tiene nómina competitiva para el siguiente semestre.

En su último juego venció a Tigres por 1-2 en Techo

Millonarios logró prácticamente clasificarse a la siguiente ronda de manera anticipada, ganando tres de sus últimos encuentros en la capital y anhelando que puedan ratificar el cupo a cuartos de final frente a su hinchada.

Será un duelo importante para las aspiraciones de los locales para ser cabezas de serie, y tendrán que vencer sl complicado cuadro de Boyacá que sin nada por qué jugar en la liga local, espera hacer un buen partido.

¡Buenas Noches! Bienvenidos a la retransmisión en vivo online del partido Millonarios vs Patriotas por la Liga Aguila. Este juego se disputará en el Estadio El Campín en Bogotá D.C.