Juan Pablo Nieto: "Para Cali, sacar un empate en el Atanasio es casi una victoria"

El clásico de 'verdes', protagonizado por Atlético Nacional y Deportivo Cali, terminó en un empate sin anotaciones. Luego del compromiso, el volante mixto, Juan Pablo Nieto, quien ingresó a los 64' minutos del partido, dio sus sensaciones sobre el desarrollo del compromiso.

"Creo que Cali hizo un gran partido en la mitad de cancha, se agruparon muy bien en ese sector e hicieron una buena labor. Por ahí tuvimos algunas opciones, pocas, pero creo que el cero a cero (0-0) puede estar bien" dijo Nieto refiriéndose al trabajo hecho por ambas escuadras.

El conjunto dirigido por Óscar Cárdenas, era consciente que no tenía la necesidad de atacar sin mesura, puesto que la igualdad los dejaba prácticamente con el pase a la siguiente instancia de la Liga Águila 2017-l.

Sobre lo anterior, Juan Pablo Nieto manifestó: "ellos sabían que el empate les servía bastante, porque luego definían su clasificación de local. Sacar un empate en el Atanasio, para ellos (Cali), es casi un victoria".

Asimismo, Nieto, dejó en claro la intención que tenía el equipo: "queríamos ganar, queríamos pasar esa barrera de los 50 puntos, pero ahora tenemos el partido del domingo, que es muy importante y lo podemos lograr".

Por otra parte, el jugador ingresó en el complemento del partido. Exactamente a los 64' minutos de juego, el cuerpo técnico 'verdolaga' decidió realizar la variante de Juan Pablo Nieto por Alejandro Bernal.

El volante, exjugador de Alianza Petrolera, explicó cuál fue la intención con el cambio: "se buscaba un poco más de movilidad, un poco más de tenencia de balón. Con la entrada del 'indio' (Juan Pablo Ramírez) y la mía nos juntamos un poco más. Tal vez no se abría tanto por mí banda porque no soy un jugador de extremo, pero lo intentamos aunque no se nos dio".

Lo que sigue para Atlético Nacional en su calendario será el duelo en el Atanasio Girardot frente a Barcelona de Guayaquil. Los 'verdes', sin chances de clasificar a los octavos de la Conmebol Libertadores Bridgestone, se jugaran sus restos para intentar ingresar a la Copa Sudamericana. Sin embargo, la ventaja la tiene Estudiantes de La Plata, puesto que el equipo argentino depende de sí mismo para clasificarse a dicha competencia.

Posteriormente, el 'verde' de Antioquia el domingo jugará la última fecha del 'todos contra todos' de la Liga Águila 2017-l. En frente tendrá a su rival de patio, Deportivo Independiente Medellín.