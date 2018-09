Santa Fe - The Strongest: Los equipos de altura se juegan la permanencia en Libertadores

Semana definitiva la que tiene Independiente Santa Fe en cada una de los torneos que disputa, iniciando el día de mañana con el partido ante The Strongest por un cupo a octavos de final en la Copa Libertadores para rematar en un fin de semana igualmente de infarto, pues se pelea en un partido directo contra Alianza Petrolera el cupo a los ocho finalistas de la Liga Águila 2017-1 en el torneo local.

Después de lograr un triunfo en Lima ante Sporting Cristal 0-2 y el empate del cuadro boliviano ante Santos de Brasil, el equipo cardenal llega a la última fecha de la fase de todos contra todos vivo y con la posibilidad de luchar por un triunfo en su casa que lo clasifique a la siguiente fase. El equipo colombiano llega tercero con 7 puntos, mientras que los bolivianos se encuentran segundos con 8 puntos, lo que un solo empate los llevará a seguir compitiendo por la soñada Copa Libertadores de América.

Mientras The Strongest llega a Bogotá con el goleador Alejandro Chumacero dentro de su nómina con 8 goles, los dirigidos por Gustavo Costas no podrán contar con el centrocampista Johan Arango quien se encuentra lesionado después del partido en Lima. Mientras que el ya clasificado y líder del grupo el cuadro brasileño Santos con 9 puntos, jugará un partido de trámite ante Sporting Cristal que cierra el grupo con 2 puntos.

Ficha del Partido

Foto:Independiente Santa Fe

Por el Triunfo Cardenal

Para Gustavo Costas y sus dirigidos es claro que la solidez defensiva y la falta de gol, son dos temas a reforzar para seguir en la lucha no solo de la Copa Libertadores sino del torneo local, en el que también busca un cupo a las instancias finales. Luego de una campaña irregular, Costas desea que la ventaja de la localía se haga sentir y el Campín se haga respetar tanto en la cancha como en las tribunas.

Es así como el cuadro capitalino ofreció un combo en la boletería para que sus hinchas puedan disfrutar de los dos partidos definitivos que se jugarán los "Leones" durante la presente semana. "Siempre que vamos a los diferentes estadios, las tribunas están totalmente llenas y eso cuenta bastante, deseamos que nuestra hinchada nos acompañe y se haga sentir la fuerza, para lograr los resultados que esperamos", comentó César Pastrana, Presidente de Santa Fe.

La victoria ante Sporting Cristal en Lima, dejó con grandes posibilidades al cuadro cardenal para seguir en la lucha de la Libertadores, pero es claro para cada uno de los jugadores que la falta de regularidad en los resultados tiene que mejorar y esperan que con la clasificación a la siguiente ronda se inicie una nueva cuenta que los lleve a los triunfos soñados. "Tenemos que ser muy intensos contra The Strongest, no darle espacios, tratar de obstruir sus puntos fuertes, dar un poco más, ya que sabemos que no queda si no ganar para seguir con el sueño", comentó Leandro Castellanos a la prensa.

Posible Formación de Independiente Santa Fe:

Leandro Castellanos; Juan Daniel Roa, Javier López, Carlos Henao, Dairon Mosquera; Sebastián Salazar, Baldomero Perlaza, Leyvin Balanta, Jonathan Gómez; Anderson Plata y Denis Stracqualursi.

Foto: Prensa de Independiente Santa Fe

El Sueño del Equipo "Atigrado"

El Club Boliviano que cuenta con 39 títulos oficiales, 35 de ellos oficiales de Primera, divididos en 16 nacionales y 14 departamentales, llega a la capital colombiana en busca de un triunfo o un empate que lo clasifique a los octavos de final de la Copa Libertadores para continuar con el sueño.

Son 24 veces que The Strongest ha participado en la Copa Libertadores de América y a la versión 2017 llegó ocupando uno de los cuatro cupos para Bolivia por ser el campeón del Campeonato Apertura 2016. El cuadro "Atigrado" ocupa la segunda casilla del Grupo 2 con 8 puntos tras conseguir dos victorias, dos empates y una derrota.

César Farías decidió darle descanso a su nómina titular en el rentado local donde perdieron 1-0 ante Oriente Petrolero, resignando así las posibilidades de buscar el liderato en Bolivia, debido a que su meta y la de sus muchachos se encuentra enfocada en la Copa Libertadores, quienes saben que con tan solo un empate ante Santa Fe los sueños de seguir adelante seguirán vivos.

Posible Formación de The Strongest:

Daniel Vaca; Diego Bejarano, Fernando Marteli, Luis Maldonado, Julio Pérez; Raúl Castro, Diego Wayar, Wálter Veizaga, Alejandro Chumacero; Pablo Escobar y Matías Alonso.

El juego será dirigido por el árbitro paraguayo Enrique Cáceres, acompañado en las líneas por sus compatriotas Eduardo Cardozo y Elkin Echavarría, mientras que el cuarto árbitro será Milciades Saldivar.