Cristian Bonilla: "el fútbol nos castigó esta vez"

Atlético Nacional se preparó de cara al partido frente a Barcelona en el Atanasio Girardot. Allí, los 'verdes' cerraran su participación de la Conmebol Libertadores Bridgestone. El golero manizaleño, Cristian Bonilla, se refirió a dicho compromiso.

"Hay que hacer un gran partido, por respeto a nosotros, por respeto a la hinchada, por respeto a los directivos y obviamente al fútbol que hemos presentado" comentó Bonilla.

Sin embargo, el panorama no es del todo oscuro para Nacional, pues en caso de ganar y esperando un resultado que lo favorezca, los dirigidos por Rueda podrían clasificarse a la Copa Sudamericana: "dependemos de un resultado, pero obviamente tenemos esa esperanza. No es bueno para un club de la magnitud de Atlético Nacional que no esté en un torneo internacional para el segundo semestre" manifestó el portero 'verdolaga'

"es doloroso, pero hay que pasar la página"

Por otra parte, Bonilla manifestó la molestia existente por la eliminación en la Copa Libertadores: "el fútbol nos castigó esta vez. A lo mejor no merecíamos estar peleando por la Sudamericana, sino por la entrada a la otra fase de la Copa Libertadores, por el fútbol mostrado y por la calidad de los jugadores".

Sobre el rival

Actualmente, el conjunto ecuatoriano se ubica primero en la tabla de posiciones del grupo 1, sin embargo buscarán asegurar el primer puesto ante Atlético Nacional.

Sobre la virtudes presentadas por parte del conjunto 'canario', Cristian Bonilla remarcó: "es un equipo difícil, se ha caracterizado por sus transiciones rápidas de defensa-ataque, tienen jugadores muy rápidos" de igual forma, dio sus impresiones sobre cómo sería el desarrollo del partido: "esperamos en nuestra casa tener el control del juego, no prestarlas la bola y concretar las oportunidades que tengamos. Creería que va a ser un partido de pocas opciones porque se defienden bien".

Sobre el rentado local

Teniendo en cuenta la tempranera eliminación en la Copa Libertadores, el principal objetivo para el conjunto 'verde' es la Liga Águila 2017-l. Los dirigidos por Reinaldo Rueda se ubican primeros con 49 unidades, además son el único equipo invicto en 19 fechas jugadas. Los números y la campaña realizada perfilan al 'verdolaga' como el mayor candidato a hacerse con el título.

"Debemos apostarle a la Liga y enfocarnos en ella al 100%, hay que ganarla sí o sí. Si antes la teníamos como una opción por el tema de la Copa Libertadores, ahora se ha convertido en una prioridad" sentenció al guardameta al servicio de Atlético Nacional.

Entre otras, el arquero manizalita ha sido un jugador que a pesar de su corta edad ha tenido la oportunidad de conformar varios ciclos en las diferentes categorías de la Selección Colombia y, en su hoja de vida, cuenta con un palmarés y un recorrido significativo. Por esto, la prensa preguntó sobre las aspiraciones dentro del club:

"Tenemos una ilusión muy grande de volver a hacer historia, este club está acostumbrado a ello. Con el 'profe' Osorio conseguimos el tricampeonato, con Rueda volvimos a ser campeones de Libertadores después de 21 años, fuimos al mundial de clubes. Este es un grupo maduro y vamos a pasar la página" explicó Bonilla.

También, el 'golero' de Atlético Nacional dejó en claro que: "no ganar la Liga sería un total fracaso para el club y una decepción para nosotros como jugadores. Entraremos muy parejos, quizás con una pequeña ventaja, pero en las finales debemos demostrar esa jerarquía y el porqué logramos romper el récord".

Sobre el clásico antioqueño

Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín, son los equipos que lideran la liga 'cafetera' con 49 y 39 unidades respectivamente. Además, ambos se aseguraron ser cabezas de serie en los play-off de la Liga Águila 2017-l.

Cristian Bonilla, cancerbero del 'verde', se refirió al clásico paisa donde se enfrentan los equipos que han construido una hegemonía en el FPC: "se ha dejado en alto el nombre de Antioquia y del buen fútbol. Los directivos han sabido apostar y han hecho grandes inversiones, porque Medellín y Atlético Nacional hicieron buenas inversiones y creo que eso se ha visto reflejado en el terreno de juego. Será un partido lindo, emocionante como todos los clásicos, pero obviamente con la tranquilidad de estar clasificados".

Además, dio su impresión de lo que será el choque ante su rival de patio: "será un compromiso de mucho ímpetu, debemos igualar el ímpetu del equipo local, debemos mostrar nuestro fútbol". Bonilla, también destacó las fortalezas presentes en su adversario: "son jugadores no muy rápidos, pero cuentan con una condición técnica excelente, se han venido consolidando. Quizás también el fútbol los castigó y por eso su clasificación se complicó, pero muestran muy buen fútbol, más que todo de mitad para arriba donde son muy peligrosos".

Finalmete, Cristian Bonilla dijo que el equipo daría muestra de que lo sucedido en Copa Libertadores ya pasó y remarcó la intención de la escuadra 'verde' por conseguir el título, sin embargo sabiendo que para ello deben afrontar con jerarquía cada fase.