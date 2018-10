Maximiliano Cuberas: "Hay que seguir trabajando y madurando como equipo"

El conjunto 'rojo' de Antioquia le aguó la fiesta de cumpleaños a River Plate. Los dirigidos por Luis Zubeldía y Maximiliano Cuberas, se impusieron (2-1) en el Estadio Monumental de Núñez, sin embargo, para infortunio 'poderoso', los resultados que esperaban no se dieron y quedaron eliminados de la Conmebol Libertadores Bridgestone.

Maximiliano Cuberas, asistente técnico 'rojo', quién estuvo dentro del campo de juego dirigiendo al DIM debido a la sanción de Luis Zubeldía, comentó lo que fue el desarrollo del partido y el planteamiento realizado por los suyos: "Creo que el equipo hizo un partido muy correcto, estuvo ordenado tácticamente y a medida de que pasaron los minutos se fueron aprovechando los espacios que dejaba el rival en su cancha".

Además, el estratega argentino dejó en claro la molestia por no haber clasificado a pesar del histórico resultado ante River: "Muy contento por el esfuerzo que hicieron todos los futbolistas, sin embargo estamos con una sensación agridulce porque hemos logrado 9 puntos en esta fase, con una importante victoria acá, pero lamentablemente no nos alcanzó. Tenemos la convicción de que hay que seguir trabajando y este equipo debe seguir madurando".

Si bien el 'equipo del pueblo' no se instaló entre los 16 mejores de América, la escuadra 'roja' tendrá su revancha en la presente Copa Sudamericana, torneo en el cuál estará presente al ser el tercero de su grupo en Copa Libertadores.

Sobre la participación en otro certamen internacional, Cuberas dijo: "Es un aliciente. Los jugadores, el club y nosotros (cuerpo técnico) es necesario seguir compitiendo internacionalmente para seguir creciendo y madurando, últimamente el club lo viene haciendo de a poco. Si bien no es consuelo es importante seguir en competencia, ahora por la Sudamericana".

Sobre la eliminación

Medellín consiguió su primera victoria en suelo argentino en toda su historia, a pesar del golpe de autoridad que dieron en el Monumental, los 'rojos' no pudieron lograr instalarse en los octavos de la Copa Libertadores.

Maximiliano Cuberas reconoció las falencias que el equipo presentó a lo largo de la fase de grupos y que dieron como resultado la eliminación: "Tuvimos buenos y malos partidos. No es fácil sumar nueve puntos, de hecho, hay equipos que han clasificado con menos o con nueve. No fuimos regulares en estos seis partidos, en varios jugamos bien, pero en otros no fuimos contundentes y a la vez tuvimos errores que incidieron en que no hayamos podido clasificar".

Así mismo, Cuberas exaltó los aspectos positivos que mostró el plantel: "Cabe resaltar el crecimiento del equipo dentro de esta fase y la maduración de los jugadores y se demuestra en el esfuerzo que hicieron para venir acá y buscar la clasificación".

El próximo juego para el DIM será por Liga Águila ante Atlético Nacional el domingo a las 19:30 hora local. El 'rojo' recibe a su clásico rival en una nueva edición del 'clásico paisa'. Medellín buscar romper el invicto que ostenta el equipo 'verde' de 19 fechas sin caer por el rentado local.