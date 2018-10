Bucaramanga vs. América: los 'escarlatas' se juegan la clasificación a cuartos de final

En la última fecha de la primera fase de la Liga Águila I, cinco equipos se disputan los tres cupos que quedan para clasificar a los cuartos de final de esta competición. Esta tarde, en horario simultáneo, América, Jaguares, Santa Fe, Alianza Petrolera y Bucaramanga se jugarán sus últimas cartas en este primer semestre del 2017.

América de Cali, que no cae en Liga desde el 27 de abril, visita al cuadro auriverde, con la intención de reafirmarse en el grupo de los ocho. Actualmente, los dirigidos por Hernán Torres marchan en la sexta posición, con 29 puntos, dos más que el octavo, Independiente Santa Fe.

El cuadro vallecaucano es el que más opciones tiene de clasificar: un empate le basta para asegurar su posición en los ocho primeros del campeonato, independiente de los otros resultados que se presente en esta fecha.

Bajas sensibles en los rojos

Para ese trascendental encuentro, los rojos no podrán contar con 3 de sus jugadores referentes: Diego Herner, por acumulación de tarjetas amarillas; e Iván Vélez y Jonny Mosquera, por expulsión. Además, el uruguayo Santiago Silva, a pesar de ser convocado, es duda para este duelo, pues en el choque ante Independiente Medellín (fecha 18) salió lesionado.

Los leopardos se aferran a las matemáticas

Por su parte, el conjunto bumangués tiene un panorama más complicado, pues se encuentra en la décima posición, con 26 unidades. Para clasificar entre los ocho primeros, el elenco adiestrado por Fernando Pecoso Castro está obligado a ganarle al cuadro escarlata. Asimismo, los búcaros deben esperar que se dé el tropiezo de alguno de los equipos que están peliando por clasificar a siguiente ronda.

El partido no será televisado

Por desmanes ocurridos el miércoles pasado en el compromiso entre Cali y América (por Copa Águila), la DIMAYOR decidió sancionar a los dos clubes implicados. Entre los castigos que recibieron los equipos, los juegos Bucaramanga vs. América y Cali vs. Millonarios no serán transmitidos.

El colegiado chocoano Gustavo Bolivar será el encargado de impartir justicia en este compromiso.