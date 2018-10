Mauricio Molina: "Es difícil mantenerse a un nivel alto y jugar bien todos los partidos"

Hoy se jugará el clásico número 294, será un partido donde ambas escuadras viven realidades casi similares y están en su mejor momento en la liga local, los dos llegan con victorias de su último encuentro en Copa Libertadores y dispondrán de lo mejor de sus nómina para este encuentro.

Para darle aire a algunos de sus jugadores, se presume que el DT Zubeldía contará inicialmente con la presencia de algunos que no estuvieron en el compromiso entre semana, para no comprometerlos antes del primer partido de los play-off.

Por parte del Poderoso se espera la presencia de Mauricio Molina desde el comienzo del encuentro, pues él hizo parte de la nómina alterna que se hizo con 9 puntos de 12 posibles de los encuentros que disputaron mientras la nómina principal se encargaba de los compromisos de competencia internacional.

“Siempre tengo la ilusión de jugar. En el momento que me vuelva conformista y no pelee por ser tenido en cuenta y ayudarle al equipo, ese día me voy para mi casa. Estoy para cuando el entrenador me necesite”, declaró 'Mao'.

Además, el experimentado volante, habló sobre la importancia del clásico antioqueño, el cual ha tenido la oportunidad de disputar en repetidas ocasiones y en uno de ellos anotó un gol olímpico en el arco defendido para aquel entonces por Andrés Saldarriaga.

“Todo el mundo quiere jugar y ganar. Es un clásico sin presión, pero con las ganas que tienen los hinchas de ganar un partido importante y nos lo tomamos muy en serio. ¿Qué más motivación que entrar a las finales ganando el clásico?”, expresó el nacido en Bello, Antioquia.

Ademas, 'Mao' analizó a su rival, el cual para muchos no ha mostrado lo mejor de su fútbol pero ha logrado mantener un invicto de 19 fechas, pues cuando no logran exhibir lo mejor de su fútbol, sacan su jerarquía para hacerse a la victoria.

“Es difícil mantenerse a un nivel alto y jugar bien todos partidos. Se le han complicado algunos, pero no deja de ser un equipo con argumentos”, concluyó Molina.

El encuentro entre antioqueños será esta noche en el estadio Atanasio Girardot a las 7:30 p.m. Nacional es primero en la tabla con un puntaje récord de 49 puntos, mientras que Medellín es segundo con 39 unidades. Ambos ya instalados en la siguiente fase del campeonato.