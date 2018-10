Nelson Rodríguez dio el panorama de lesionados en Atlético Nacional

De cara al compromiso de mañana ante Jaguares de Córdoba por la ida de los cuartos de final en la Liga Águila, el médico de Atlético Nacional Nelson Rodríguez habló con los medios de comunicación presentes en la práctica de hoy realizada en el Estadio Atanasio Girardot donde dio un parte de los jugadores que están en el departamento médico.

Ante la presencia de Mateus Uribe, Andrés Felipe Aguilar, Roderick Miller, se sumó Andrés Felipe Ibargüen quien salió golpeado el pasado domingo por un golpe en su tobillo izquierdo, sumado a una contusión que sufrió el lateral Farid Díaz, de preocupación para la hinchada 'verdolaga'.

Sobre Ibargüen, Rodríguez explicó que, "Andrés Felipe Ibargüen no va a poder estar debido a la contusión que tuvo en el tobillo (izquierdo) afectó los tendones peroneos que estuvieron lesionados a finales del año pasado y comienzos de este. No quiere decir que sea una recaída, simplemente que el golpe que sufrió fue en la misma área. El jugador tiene mucho dolor que no le ha podido practicar normalmente. Tendría actividad restringida por dos días más".

Entretanto, el lateral cesarense "Farid Díaz presentó una contusión que se resuelve entre 24 y 48 horas, por eso fue apto para su viaje a Montería", resaltó.

En cuanto al estado del volante 'todoterreno' Mateus Uribe, el galeno expresó que "avanza en la cuarta semana de recuperación, se le hizo una resonancia de control donde muestra excelentes resultados. Pero no quiere decir que ya esté apto para competir. El jugador comenzó trabajos de campo, actividades específicas las cuales estaremos analizando. Es muy probable que pueda ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico para la próxima semana con la posibilidad de hacer fútbol total", una buena noticia para el equipo 'verdolaga' que sufrió mucho su ausencia.

Finalmente se refirió al panameño Roderick Miller que avanza con seguridad su recuperación de la pubalgia pero que no lo arriesgarán para este semestre. Sobre 'pipe' Aguilar, Rodríguez indicó que "avanza sobre las ocho semanas, conforme al diagnóstico faltarían cuatro más, es decir 12 semanas de incapacidad, estaría para el próximo semestre".

Atlético Nacional abre mañana su participación en los cuartos de final de la Liga Águila 2017-I cuando visite en la calurosa Montería desde las 3:15 p.m. a Jaguares de Córdoba, este encuentro será transmitido por WIN Sports y el minuto a minuto lo encontrarán en VAVEL.COM