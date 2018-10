Cristian Dájome: "Yo quiero continuar en Nacional, mi objetivo es hacer historia"

En la antesala del partido de vuelta por los cuartos de final de la Liga Águila ante Jaguares de Córdoba. Cristian Dájome sin muchos minutos en el plantel principal de Atlético Nacional confía en una clasificación a la siguiente fase y porque no, con él de protagonista.

"Es un partido importante para ratificar lo que el equipo hizo en Montería. Tenemos un gran potencial para jugarlo", destacó el ex jugador de equipos como Cúcuta Deportivo y Deportes Tolima.

Entrando en materia sobre el partido de mañana, el jugador precisó que "lo primordial debe ser salir a presionar, no esperarlos y proponer el partido. Allí podemos desarrollar nuestro juego y buscar la victoria que nos permita estar más tranquilos". Además señaló que Jaguares "es un equipo complicado, tiene jugadores muy rápidos. Debemos tener cuidado para evitar sorpresas".

A pesar del triunfo conseguido en tierras cordobesas, para Cristian hubo algunos errores que se deben tener en cuenta. "Por momentos nos presionaron, el clima y la cancha fueron difíciles. Sin embargo, conseguimos un resultado excelente aunque todavía no hemos ganado nada, tenemos que ratificar lo conseguido", remarcó.

"Ahora estamos con la humildad suficiente para afrontar esta Liga. El grupo está concentrado en lo que se viene".

Dájome también comentó sobre la prematura eliminación de la Copa Libertadores 2017 y como seguir adelante para buscar volver en el 2018. "Pese a no haber logrado el paso en Copa Libertadores, nos queda la Liga que es la ilusión y el objetivo que queremos conquistar. En muchos partidos internacionales nos costó, no pudimos desarrollar nuestro juego y por eso no conseguimos lo que estábamos buscando. Hay que dejarlo atrás y concentrarnos en esta realidad que estamos vivendo", explicó.

Aprovechando la atención a los medios de comunicación, el delantero 'verdolaga' habló sobre sus ausencia en el grupo titular en los últimos encuentros. "Por ahí no he tenido mucha oportunidad para jugar, pero estoy tranquilo, no pierdo mi fe y espero con paciencia. En los equipos grandes hay mucha competencia, debo saber esperar mi momento. Si me desespero va a ser peor para mí". Además destacó que "yo quiero continuar en Nacional, mi objetivo es hacer historia. Esperemos como termina el semestre y tomar la mejor decisión".

"Quizás la falta de continuidad condiciona que nos podamos consolidar en un equipo, lo que lo ayuda a uno subir el nivel es que tengamos más minutos", expresó.

Finalmente comentó que "faltan tres semanas, lo importante no es como se comienza sino como termina. Debo aprovechar al máximo cualquier oportunidad que tenga", concluyó.